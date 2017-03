Engagierte Ehrenamts-Aktivisten in Forchheim geehrt

Landrat ehrte in der Gereonskapelle Mitglieder von BRK und THW sowie Gottesdienst-Organisatorinnen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Im Rahmen einer Feierstunde in der Forchheimer Gereonskapelle zeichnete Landrat Hermann Ulm Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Landkreis Forchheim aus, die sich in den Rettungsdiensten und im Ehrenamt seit Jahrzehnten engagieren.

Forchheims Landrat Hermann Ulm (rechts) ehrte eine Reihe von verdienten Ehrenamts-Aktivisten aus Stadt und Landkreis Forchheim für ihren Dienst bei BRK und THW. Für Elke Lang und Carola Stöcklein gab es das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten. © Foto: Ralf Rödel



Am Anfang des Ehrungsreigens standen drei Menschen, die Dienst beim Bayerischen Roten Kreuz leisten: Seit über 25 Jahren ist Alexandra Burger aus Ebermannstadt dabei, die in der Bereitschaft Kersbach eine Jugend-Rotkreuzgruppe aufbaute und derzeit als stellvertretende Leiterin der Jugendarbeit wirkt.

Die Forchheimer Josef Freund und Ludwig Preusch arbeiten seit mehr als vier Jahrzehnten ehrenamtlich für das Rote Kreuz und gehören wie Alexandra Burger zur BRK-Ortsgruppe Kersbach. Freund, seit 43 Jahren beim BRK, war unter anderem Schnelleinsatz-Gruppenführer und ist seit 1997 Bereitschaftsleiter. Ludwig Preusch, ebenfalls über 40 Jahre dabei, sorgt seit 30 Jahren als Fahrzeug- und Gerätewart dafür, dass die Brandbekämpfung nicht an technischen Problemen scheitert.

Für 40 beziehungsweise 25 Jahre Dienst beim Technischen Hilfswerk (THW) wurden fünf Männer geehrt. Schon fast 26 Jahre bringt sich Michael Fischer aus Hallerndorf ein, der seine Fachkenntnisse aus den Bereichen Bauen und Feuerwehrwesen auch beim THW anwendet und bereits eine Vielzahl von Hilfseinsätzen absolviert hat.

In 40 THW-Jahren hat Günther Bär die Geschicke seines Ortsverbandes Forchheim als Zugführer mitgestaltet. Als 2007 ein neues Domizil für das THW aufgebaut wurde, nutzte Günther Bär sein Fachwissen, um den Standortneubau voran zu treiben. 2011 gab Bär sein Amt als Zuführer ab, blieb aber Fachberater für das THW und den Ortsverband Forchheim. Auch Dieter Wölfel zählt mit 40 Jahren Dienstzeit zu den "Urgesteinen" des Forchheimer THW und führte bis zur Umstrukturierung Mitte der 1990er Jahre mit Günther Bär die beiden Bergungszüge des Ortsverbandes. Heute ist Wölfel Vorsitzender der örtlichen Helfervereinigung.

Den heimischen Ortsverband Kirchehrenbach unterstützt Werner Gebhardt seit Februar 1977. Der Berufskraftfahrer saß auch beim THW hinter dem Lkw-Steuer und gab sein Wissen über die Beherrschung großer Autos an seine Kollegen weiter. Außerdem ist er Träger des "THW-Helferzeichens in Gold und Kranz", des "Einsatzzeichens Ausland" und der "Bundesflutmedaille".

Georg Kreller aus Weilersbach arbeitet ebenfalls beim THW-Ortsverband in "Ehraboch" und war immer auch in verwaltungstechnischen Belangen aktiv. 1986 zählte Kreller zu den Gründungsmitgliedern der THW-Helfervereinigung Kirchehrenbach, deren Vorsitz er übernahm. Außerdem wurde er mit dem "THW-Helferzeichens in Gold und Kranz" und dem bronzenen Ehrenzeichen des THW geehrt.

Zwei besondere Auszeichnungen sparte sich der Landrat bis zum Schluss auf: Elke Lang und Carola Stöcklein aus Unterleinleiter bekamen das Ehrenzeichen des Bayerischen Minsterpräsidenten für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern. Dieser Orden wird an Menschen verliehen, die Gesellschaft und Staat durch ihre vorbildliche ehrenamtliche Tätigkeit unterstützen.

Carola Stöcklein macht sich ist seit 35, Elke Lang seit 38 Jahren "intensiv und mit viel Herzblut" (Ulm) für das Kindergottesdienst-Team in der evangelischen Gemeinde Unterleinleiter stark. Die beiden Frauen treffen sich regelmäßig, um den Kindergottesdienst "in liebevoller und kindgerechter Weise", so der Landrat, vorzubereiten.

So suchen Elke Lang und Carola Stöcklein Lieder, Gebete und Geschichten heraus, basteln und malen mit den Kindern oder veranstalten Rollenspiele mit ihnen.

Außerdem gehören Lang und Stöcklein seit rund zehn Jahren zu einer kirchlichen Kernmannschaft, die in der Adventszeit vom 1. bis zum 23. Dezember ein abendliches "Adventsbetthupferl" für alle Altersgruppen und Konfessionen organisiert: Carola Stöcklein war gewähltes Kirchenvorstandsmitglied, Elke Lang betreut sozial schwierige und verhaltensauffällige Jugendliche.