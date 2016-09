Enspurt: BRK-Altenheim in Forchheim ist bald fertig

FORCHHEIM - Im Juni 2015 wurde der Grundstein gelegt, nun rückt der Einzugstermin in greifbare Nähe: Der Neubau des BRK-Altenheims in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße ist kurz vor der Fertigstellung. Am 8. und 9. Oktober sollen die Senioren, die noch im Altbau in der Hainbrunnenstraße leben, umziehen.

Die einzelnen Zimmer sind in freundlichen Farben gestaltet, die Möbel wurden komplett neu angeschafft. © Fotos: Roland Huber



Es wird gesägt, gehämmert, gebohrt und geschraubt. So wie es sich gehört, wenn ein Innenausbau auf Hochtouren läuft. Auf vier Etagen finden sich 98 Zimmer, dazu Toiletten, Gemeinschaftsflächen, Verwaltungsräume, die Cafeteria und eine Großküche. Die Wände sind verputzt und gestrichen, die Bodenbeläge verlegt, die Bäder ausgestattet. In den letzten Wochen geht es nun darum, das Innenleben des Neubaus behaglich zu gestalten.

Und das lässt sich der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes einiges kosten: Rund 800 000 Euro fließen laut Kreisgeschäftsführerin Birgit Kastura in die Innenausstattung. So wurden die Möbel für die Zimmer komplett neu angeschafft: Ein Schrank und ein Hochboard, Tisch und Stühle — allesamt im höheren Preissegment. Auch die Betten haben — rein von der Optik — nicht mehr viel mit dem klassischen Pflegebett zu tun. Wie die übrigen Möbel sind auch sie in Eiche-Furnier gehalten.

75 so genannte Niederflurbetten wurden gekauft, erklärt Einrichtungsleiterin Karin Amon. 20 weitere sind bereits im Altbau vorhanden. Der Vorteil: Nachts lassen sich die Betten fast bis auf den Boden absenken. Das helfe, schwere Stürze der Bewohner zu vermeiden, ohne dass deren Freiheit durch Bettgitter eingeschränkt wird.

50 Einzelzimmer gibt es im Neubau, alle sind gleich ausgestattet und verfügen über ein eigenes, geräumiges Bad. Hinzu kommen 24 so genannte R-Zimmer, die speziell für Rollstuhlfahrer eingerichtet sind. „Hier sind zum Beispiel Lichtschalter und Fenstergriffe auf einer niedrigeren Höhe angebracht“, erklärt Birgit Kastura. Der Tisch ist in diesen Zimmern in das Schranksystem integriert, damit die Rollstuhlfahrer einen größeren Wendekreis haben.

Auch klassische Doppelzimmer

Dritte Zimmer-Variante ist die so genannte Dublette: zwei Einzelzimmer, die ein gemeinsames Bad und einen gemeinsamen Vorraum haben. „Diese Zimmer werden von Paaren oder von guten Bekannten gebucht“, erklärt die BRK-Kreisgeschäftsführerin. Und auch die Doppelzimmer sind aus dem Neubau nicht verschwunden. „Viele Einrichtungen planen inzwischen ohne Doppelzimmer, weil sie kaum mehr nachgefragt werden“, sagt sie und betont: „Wir haben uns bewusst dafür entschieden.“ Auch, um den weniger zahlungskräftigen Bewohnern nach wie vor einen Platz anbieten zu können.

Große Balkone grenzen an den Innenhof des Altenheims.



Alle Zimmer liegen in den oberen drei Etagen. Zur Orientierung — und auch, um es wohnlich zu gestalten — hat jede Etage eine eigene Farbe erhalten. Die findet sich als Farbband im Flur wieder, in den Vorhängen der Zimmer oder in den Haltestangen in den Bädern. Herzstück jeder Etage ist der großzügige Gemeinschaftsbereich.

Einige Heimneubauten haben sich Karin Amon und sie im Vorhinein angeschaut. Daneben ist aber auch viel Erfahrung aus dem Altbau in die Gestaltung des Neubaus eingeflossen: „Es sollte komfortabler werden, sowohl für die Bewohner, als auch für das Personal“, erklärt Karin Amon. Statt langer Flure mit vielen Türen gibt es nun kurze Laufwege, Toiletten in der Mitte jeder Etage und Glaselemente zum Durchschauen.

JANA SCHNEEBERG