Erfolgreiches Geschäftsjahr für Marktladen Wiesenttal

Verantwortliche hoffen auf mehr Kunden - Preis entscheidet oft über Einkauf - vor 41 Minuten

WIESENTTAL - Die Genossenschaft "Marktladen Wiesenttal" schließt das zweite Geschäftsjahr mit einem Überschuss ab. Dennoch sorgen sich die Verantwortlichen des Ladens um seine Zukunft. Vor allem eines bräuchte es: Mehr Kunden.

Vor zwei Jahren räumten sie die ersten Waren ein: Karin Brütting (links) und Gundula Rieger. © Thomas Weichert



Vorstandsvorsitzender Wolfgang Rieger konnte den anwesenden Mitgliedern bei der Generalversammlung der Genossenschaft eine durchaus positive Bilanz für das Jahr 2016 vorlegen. Während man in 2015, dem Jahr der Ladeneröffnung, noch mit einer "schwarzen Null" zufrieden sein musste, betrug das neuste Betriebsergebnis 10.987 Euro vor Steuern. Am Ende blieb es bei einem Jahresüberschuss von 3.633 Euro, der nach dem Beschluss der Genossenschaftsversammlung den Rücklagen zugeführt wird.

Der Marktladen habe sich stabilisiert, so Rieger. Allerdings sei die Finanzdecke noch sehr dünn, so dass mehr Umsatz für mehr Sicherheit sorgen würde. Die Verbraucher müssten auf den Laden zugehen. Doch viele Kunden wollten Sparen um jeden Preis. Diesen harten Wettbewerb kennen auch andere Dorfläden im Landkreis. Dennoch haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder neue Läden gegründet.

"Marktladen muss zusammenhalten"

"Dabei sind die Grundnahrungsmittel bei uns auch nicht teurer als anderswo", gab Wolfgang Rieger zu bedenken. "Man muss sagen können, in Muggendorf kriegst du alles. Die Frage nach der Zukunft liegt deshalb bei uns," so der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Günther Werner. In die "gleiche Kerbe" schlug Wiesenttals Bürgermeister und Mitglied des Aufsichtsrates, Helmut Taut (FWW).

"Wir müssen die Familie Marktladen zusammenhalten", so seine Devise. Das Lebensmittelgeschäft sei ein "Zahnrädchen" im Gefüge der Grundversorgung in der Marktgemeinde.

Nach der Feststellung des Jahresergebnisses wurden Vorstand und Aufsichtsrat durch die Versammlung entlastet, wobei Wolfgang Rieger und seiner Ehefrau ein ausdrücklicher Dank für ihr Engagement um den Laden ausgesprochen wurde.

dp