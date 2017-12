Erlanger Kletterstar gibt in Forchheim Einblicke in sein Leben

Alexander Megos hält Vortrag in der Kletterhalle "Magnesia" - vor 18 Minuten

FORCHHEIM - Der Erlanger Alexander Megos zählt derzeit zu den besten Kletterern der Welt. In seinem Vortrag "Alex on the Road" gibt der 24-Jährige am Samstag in Forchheim einen Einblick in sein Leben als Extremsportler.

Von seiner ersten Auslandstour in den USA nach dem Abitur und dem sportlichen Durchbruch 2013 in Spanien mit der erstmaligen Onsight-Begehung einer Route mit Schwierigkeitsgrad 9a berichtet der Erlanger Alexander Megosin in seinem Vortrag "Alex on the Road" in der Magnesiahalle Forchheim. © Julian Söhnlein



Los geht es in der Kletterhalle "Magnesia" in Forchheim um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet sieben Euro. Noch gibt es Karten im Vorverkauf direkt in der Kletterhalle oder per Mail unter info@magnesia-klettern.de. Auch an der Abendkasse wird ein angemessenes Restkontingent zur Verfügung stehen.

Unmittelbar vor dem Vortrag findet ein Wettkampf im Vorstiegsklettern statt, bei dem das Zuschauen kostenlos ist. Los geht's um 15 Uhr.

fr