Ermreuth: Ortsdurchfahrt bleibt gesperrt

Die Vollsperrung wurde bis zum 10. August verlängert - vor 1 Stunde

ERMREUTH - Autofahrer brauchen noch ein paar Wochen mehr Geduld: Die Sperrung der Ortsdurchfahrt Ermreuth dauert bis 10. August an.

Bis 10. August ist die Ortsdurchfahrt gesperrt. Foto: Roland Huber



Die Bauarbeiten in der Ermreuther Hauptstraße verzögern sich ein weiteres Mal: Bis zum 10. August, so teilt das Landratsamt mit, bleibt die Ortsdurchfahrt für den Autoverkehr komplett gesperrt. Arbeiten an der Fahrbahn und an den Gehwegen sind der Grund. Die Sperrung wegen Kanal- Wasser- und Straßenbauarbeiten war zuletzt bis zum 20. Juli verlängert worden.

Im Rahmen der NN-Serie "Achtung, Schlagloch!" hatten die Nordbayerischen Nachrichten bereits im März ausführlich über die Baustelle berichtet. Die Bürger hatten ihren Unmut vor allem darüber geäußert, dass sie mit der Vollsperrung in Richtung Walkersbrunn von der Außenwelt abgekapselt sind und einen kilometer- wie zeitintensiven Umweg täglich in Kauf nehmen müssen.

bhe