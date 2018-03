Erneuerung von vier Brücken: A73 bei Forchheim gesperrt

FORCHHEIM - Autofahrer, die am Wochenende vorhaben, die A73 zu befahren, müssen damit rechnen, auf Umwege ausweichen zu müssen. Die Ursache dafür sind Bauarbeiten bei Forchheim.

Zwischen Samstag und Sonntag werden keine Autos auf der A 73 zu sehen sein. Teile der Autobahn werden gesperrt, damit Brücken erneuert werden können. © en



Wegen Bauarbeiten bleiben die Anschlussstelle Forchheim-Süd auf der A73 in Fahrtrichtung Nürnberg sowie die Nürnberger Straße in Forchheim im Unterführungsbereich gesperrt. Die Maßnahme gilt laut Autobahndirektion Nordbayern am Samstag ab 16 Uhr bis Sonntag 12 Uhr. Grund dafür ist die Erneuerung von vier Brücken in diesem Bereich. Die Vollsperrung ist für den Abbruch des westlichen Anschlussstellenbauwerks Forchheim-Süd und des Unterführungsbauwerks West an der Nürnberger Straße notwendig.

Die Verkehrsteilnehmer, die in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs sind, bittet die Behörde, auf der A73 die nächste Ausfahrt Baiersdorf-Nord zu benutzen, wenn sie die Autobahn verlassen wollen. Die Autofahrer Richtung Bamberg können die Anschlussstelle Forcheim-Süd dagegen ansteuern. Im Forchheimer Stadtgebiet sind notwendige Umleitungsstrecken ausgeschildert.

