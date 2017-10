Erster Bayernliga-Erfolg für Korbjäger vom Eggerbach

Basketball: DJK setzt sich ungefährdet gegen Würzburgs Talente durch

EGGOLSHEIM - Nach zwei Niederlagen zum Auftakt haben die nach dem Umbruch in der Mannschaft neu formierten Basketballer der DJK Eggolsheim vorerst in die Spur gefunden. Gegen den SC Heuchelhof, der mit einem U19-Team aus der Nachwuchs-Bundesliga in der Bayernliga an den Start geht, gab es in der heimischen Eggerbach-Halle einen erlösenden 87:69-Sieg.

Zwei Brüder als Konstanten bei der umformierten DJK Eggolsheim (in weiß): Konstantin (li.) und Alexander Roppelt im Spiel gegen Heuchelhof. Foto: Marie Möhrlein



Der Grundstein für den Sieg war ein fulminantes erstes Viertel mit herausragender Trefferquote und überragender Defensive. Ein 19:0-Lauf von der 3. bis zur 8. Minute brachte die 28:5-Führung, mit einem 32:7 ging es euphorisiert in die Viertelpause. Eine Gäste-Auszeit beim Stand von 15:5 verfehlte ihre Wirkung.

"Dass dann die Konzentration etwas nachlässt, ist klar, da kann ich niemandem einen großen Vorwurf machen", konstatierte Coach Alfred Stephan, dessen Schützlinge nach Arcillas Dreier zum 50:17 (16.) nachlässig wurden und ihrerseits ganze vier Minuten keinen Korb mehr erzielten. Eine hohe Dreierquote legten da die Würzburger an den Tag, schon beim 50:23 nahm Stephan die Auszeit. Unbeirrt machten die Gäste jedoch weiter und kamen per 14:0-Lauf auf 31:51 heran. Die Pausensirene kam wie gerufen. Die zweite Hälfte gestaltete sich dann ausgeglichen. Mit einem Dreier zum 69:54 acht Minuten vor dem Ende war der Abstand so gering wie lange nicht mehr und plötzlich lag ein Hauch von Spannung in der Luft, doch Cviko, Elias Schuler und Roppelt beseitigten daraufhin letzte Zweifel (75:54). Die Eggolsheimer gewannen zum Ende hin wieder klarer die Oberhand.

Eggolsheim: Arcilla (18/4 Dreier), Cviko (12/2), Hümmer (12), Müller, Nagengast, Alexander Roppelt (20), Konstantin Roppelt, Schuler (15/1), Vahle, Winkler (10).

JONAS BAIER