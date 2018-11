Erstes Festival der Genüsse in der Kaiserpfalz geplant

FORCHHEIM - Weine, Säfte, Schnäpse, Gebäck, Wild, dazu noch Obst und natürlich der Kren: Mitten im Sommer nächsten Jahres, am 29. Juni, wird im Innenhof der Kaiserpfalz ein Festival der Genüsse gefeiert und am Abend gibt es ein festliches Menü.

In der Kaiserpfalz wird der Genuss groß geschrieben. Foto: www.colourbox.de



Der bayerische Genussort Forchheim wird laut einer Ankündigung der Stadt im nächsten Jahr zum Dorado für Schlemmerfans. Im Innenhof der Kaiserpfalz können sich an einem Samstag die Gäste wieder einmal von der Qualität der Erzeugnisse fränkischer Regionalproduzenten überzeugen.

"Forchheim ist in der Genussregion Oberfranken zu Hause und trägt seit Januar 2018 selbst den Titel ,Bayerischer Genussort‘, so Nico Cieslar, Leiter der Tourist-Information. "Mit dem ersten Festival der Genüsse wollen wir Touristen und Einheimischen zeigen, was Forchheim in punkto Genuss zu bieten hat."

Am Nachmittag werden fränkische Regionalproduzenten eine "Genießer-Meile" im Innenhof der Forchheimer Kaiserpfalz präsentieren. Die ganze Vielfalt schmackhafter Köstlichkeiten der Region kann probiert werden: Süffiges Bier, charaktervolle Weine und Schnäpse, fränkische Säfte, feiner Meerrettich und saftiges Wild aus den Forchheimer Wäldern. Gäste, die Süßes bevorzugen, kommen nicht zu kurz: Klassische fränkische Urrädla und dazu passend aromatischer Kaffee runden das Geschmackserlebnis ab. Eine genaue Standliste wird im Frühjahr 2019 vorgestellt.

Kartenvorverkauf ab Freitag

Der Kartenvorverkauf für ein abendliches Genießer-Menü startet allerdings bereits am 23. November 2018 in der Tourist-Info. Dazu wird im Innenhof der Kaiserpfalz ein 4-Gänge-Menü aus Fränkischen Regionalprodukten von Christopher Kraus vom Restaurant "Zum Alten Zollhaus" serviert. Weinsommelier Marcel Scharfenberg von der Vinothek Scharfenberg aus Bamberg hat die Weine zusammengestellt. Musikalisch umrahmt wird der Abend von DJ Valdemossa.

Insgesamt gibt es 80 Karten. Das Menü kostet inklusive Wein 69 Euro. Geboten sind als Vorspeise unter dem Motto "Stadtwappen meets Karnbaumweiher": Forellen, Karpfen und scharfe Wurzeln. Gefolgt vom Hauptgang "Wald, Feld und Wasser" mit Wildbraten aus den Forchheimer Wäldern. "Best of Beef" zieht Rindfleisch aus der Fränkischen Schweiz nach sich und eine "Forchheimer Dessert-Variation" meint Schwarzbier-Eis, Haselnuss-Zabaione und Urrädla-Crumble . . .

