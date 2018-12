Es bleibt vorerst bei nur einer Packstation in Forchheim

FORCHHEIM - 14.000 Pakete und 20.000 Briefe stellt die Post in Forchheim zu — pro Woche. Wer sich auf den Briefträger nicht verlassen kann (oder will), für den gibt es Packstationen, wo Päckchen und Pakete rund um die Uhr abgeliefert beziehungsweise abgeholt werden können. Doch die 32.000-Einwohner-Stadt hat davon lediglich eine.

Die Pack- und Paketstation von Deutscher Post/DHL in der Bayreuther Straße ist die einzige ihrer Art in Forchheim. © Oliver Reuber



Bereits im November 2017 hat die hiesige Post ihren alten Zustellstützpunkt am Bahnhofsplatz verlassen, um sich in einem neuen Zentrum in der Äußeren Nürnberger Straße 79 anzusiedeln.

Nur eine Sache war am Bahnhof übrig geblieben: Die Packstation, an der Kunden ihre Pakete rund um die Uhr einliefern beziehungsweise abholen konnten. Aber vor einigen Wochen ist sie verschwunden — und in die Bayreuther Straße 10, zum dortigen Aldi umgezogen.

Oder ist „umgezogen worden“, wie Erwin Nier, Sprecher der Deutschen Post DHL Group, es formuliert. Der Immobilienentwickler Sontowski & Partner plant auf dem Gelände des alten Postgebäudes einen Hotel-Wohnkomplex, Baubeginn im April 2019. In diesem Rahmen wäre die Packstation wohl Fehl am Platz gewesen, „der Investor wollte wohl postalisch Tabula rasa machen“, so Nier.

Jetzt also die neue Station am Aldi. Warum genau da? „Dafür braucht es immer gewisse Kriterien und Voraussetzungen“, erklärt der Unternehmenssprecher. Als da grundsätzlich wären: Strom, Netz und die Bereitschaft von Privatleuten, Einzelhändlern oder Gemeinden, ihren Grund und Boden zur Verfügung zu stellen.

Platz muss "geeignet" sein

„Entscheidend ist dann auch, ob der Platz für den Zweck einer Packstation geeignet ist“, sagt Nier. Sprich: Genug Raum, um die Station zu bestücken oder zu entladen. Und: Der Standort sollte auch wirklich gut frequentiert sein. „Darum stellen wir sie oft auf Supermarkt-Parkplätzen oder an Bahnhöfen auf.“ Beliebt seien zudem Studentenwohnheime.

Ein Bild aus früheren Tagen - mit der Packstation am alten Postgebäude beim Bahnhof. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Die alte Station am Bahnhof habe sich „großem Zuspruch“ erfreut, so der Postsprecher. „Das wird sich auch am neuen Standort einspielen.“ Man müsse halt „ein wenig Rücksicht“ nehmen — zum Beispiel, wenn „Aldi-Kunden vielleicht nicht gleich aus dem Parkplatz rauskönnen, weil das Fahrzeug eines Postboten im Weg steht, der gerade die Station befüllt“.

Warum es in Forchheim eigentlich nur eine Packstation gebe, wollte unlängst ein NN-Leser wissen. Ebenso wie ein Kersbacher auf der Bürgerversammlung Mitte November. OB Kirschstein sagte damals, dass man diesbezüglich bereits Gespräche mit der Post führe.

Ob und wann es eine zweite Packstation für Forchheim gibt, kann Nier auf Nachfrage aber nicht sagen – und verweist auf die genannten Kriterien, die „stimmen müssen“.

Neben der DHL-Packstation in der Bayreuther Straße 10, auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes, gibt es im Landkreis Forchheim sowie in der näheren Region drei weitere Stationen: In Ebermannstadt kann man seine Briefe und Pakete am Oberen Tor 8, ebenfalls an der dortigen Aldi-Filiale, rund um die Uhr abgeben oder abholen. Eine weitere Packstation steht am Bahnhof in Hirschaid zur Verfügung (Bahnhofsplatz 2). In der Universitätsstadt Erlangen gibt es freilich mehrere Packstationen. Die für Forchheimer nächstgelegene ist die Station auf dem Maximiliansplatz 2, unmittelbar beim Universitätsklinikum.

