Es darf wieder geknipst werden: #forchheimshots 2019

Städtischer Foto-Wettbewerb auf Instragram geht in die nächste Runde - vor 31 Minuten

FORCHHEIM - Es geht wieder los: Ab dem 15. Januar können Fotobegeisterte aus und um Forchheim wieder an Forchheims Instagram-Contest #forchheimshots19 teilnehmen.

In den letzten Jahren gelangen viele tolle Schnappschüsse im Rahmen von #forchheimshots. © Forchheimshots



Neue Blickwinkel entdecken, sich neu in die Heimat verlieben, Gleichgesinnte finden: Es gibt viele Gründe, warum der Forchheimer Instagra,-Wettbewerb Forchheimshots in den vergangenen Jahren mehr und mehr gewachsen ist und Fotobegeisterte aus der Region zusammenbringt.

Aus den schönsten Bildern des vergangenen Contests 2018 ist sogar ein Kalender für das Jahr 2019 entstanden, von dem es noch wenige Exemplare in der Tourist-Information zu kaufen gibt. Der Erlös wird an wohltätige Zwecke in Forchheim gespendet. Jeder kann mitmachen.

Nun geht Forchheimshots bereits in die 3. Runde. Die Teilnahme ist kinderleicht: Einfach ein Foto aus der Region schießen (egal ob Hobbyfotograf oder Profi, mit der Kamera oder dem Smartphone), zwischen dem 15. Januar und 15. September 2019 bei Instagram hochladen (mit einem öffentlich einsehbaren Profil) und das Bild mit dem Hashtag #forchheimshots19 versehen. So ist man automatisch im Rennen um die 100 Fotos, die von einer dreiköpfigen Jury ausgewählt und vom 9. Oktober 2019 bis zum 8. Januar 2020 in der Forchheimer Stadtbücherei ausgestellt werden.

Die Auswahl treffen in diesem Jahr Christiane Höltschl (Gewinnerin von Forchheimshots 2018), Andreas Hellmann (PepperArts Fotografie) und Nico Cieslar (Leiter der Tourist-Information Forchheim). In der Stadtbücherei können die Besucher dann für ihr Lieblingsbild abstimmen – die drei beliebtesten Fotos werden von den Forchheimshots Sponsoren prämiert. Diesmal sind das die Forchheimer City Managerin Elena Büttner, das Fotofachgeschäft Brinke sowie die Fränkische Fliegerschule Feuerstein.

Online wird zu offline

Auch in diesem Jahr soll sich der Wettbewerb nicht nur online, sondern auch außerhalb des sozialen Netzwerks abspielen. So besteht Dank der Unterstützung der Forchheimer City Managerin Elena Büttner erstmals die Möglichkeit, Schaufenster leerstehender Geschäfte im Innenstadtbereich zu nutzen. So werden an verschiedenen Stellen Eindrücke von #forchheimshots19 ausgestellt, um den Bürgern auch offline zu zeigen, was online die ganze Welt sehen kann. Für noch mehr Vielfalt an Motiven wird es in diesem Jahr verschiedene Themenschwerpunkte und Gewinnspiele geben.

Ein anderer Punkt, der die Forchheimshots Community näher zusammenbringt, sind die Instawalks. Diese Fotospaziergänge zu verschiedenen Themen und Locations im Landkreis finden an mehreren Terminen bis September 2019 statt und werden auf Facebook, Instagram sowie www.forchheimshots.de bekanntegegeben. Gemeinsam Spaß haben, fotografieren, sich austauschen und seine Heimat mit anderen Augen sehen – egal ob durch das Smartphone oder eine Kamera – ist das Ziel.

Auf einen Blick:

Instagram-Contest: 15.01.-15.09.2019

Stabbü-Ausstellung: 09.10.2019-08.01.2020

Hashtag: #forchheimshots19

Weitere Informationen stets aktuell unter:

www.forchheimshots.de oder https://www.instagram.com/forchheimshots/ oder https://www.facebook.com/forchheimshots