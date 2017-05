Es darf wieder geschwommen werden in Gräfenberg

GRÄFENBERG - Nun ist es also so weit: Am Samstag, 20.Mai, um 10 Uhr öffnet das Gräfenberger Freibad nach langem Hoffen und Bangen wieder seine Türen.

Die Qualität passt: Das Gräfenberger Bad wird wieder eröffnet. Foto: Rolf Riedel



Die Gesundheitsbehörde hat ihre Zustimmung erteilt, dass das einzige 50-Meter-Becken im ganzen Umkreis wieder zum Schwimmen genutzt werden darf. Damit haben sich auch die Investitionen, die Bürgermeister Hans-Jürgen Nekolla auf rund 170.000 Euro beziffert, gelohnt – um nicht nur den Gräfenbergern, sondern auch den vielen treuen Besuchern die von weither kommen, ihr Kleinod zu erhalten.

So wird es zwei nagelneue „Durchschreitebecken“ geben, die mit einer beheizten Dusche verbunden sind, zwei getrennte Waschbecken für die Zugänge zu den neu gestalteten Sanitäranlagen. Für eine zeitgemäße Wasserführung sorgt nicht nur eine groß dimensionierte Hochdruckpumpe: das Badewasser wird filtriert und beflockt, ein besonderer Aktiv-Kohle-Filter sorgt für hygenisches, klares Wasser, das immer noch frisch von der Sperberquelle kommt.

Dass auch die Zukunft des Bades weiter gewährleistet wird, beweisen Überlegungen einer neuen Beckengestaltung die im Rathaus derzeit schon reifen. Die Eintrittspreise bleiben auf bürgerlichem Niveau, Erwachsene zahlen drei Euro, Kinder einen Euro, die Familiendauerkarte bleibt bei 80 Euro für das ganze Badehalbjahr

