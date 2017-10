Es gibt bisher 640 angemeldete Baustellen in Forchheim

Straßenverkehrsamt: Angespannte Situation für die Behörde - vor 49 Minuten

FORCHHEIM - Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Wirklich? Vor dem "Currywoschdhaus" auf dem Paradeplatz stehen sogenannte Baken, die eine Baustelle umzäunen. Und das seit Juli. Gastronomie und Stadt ärgern sich darüber. Als eines der letzten Mittel setzt die Kommune dem Unternehmen nun eine Frist.

An der Ecke Nürnberger Straße/Paradeplatz stehen diese Warnbaken seit dem 3. Juli und erwecken den Eindruck, hier werde gebaut. Für die Gastronomie (li.) ist das geschäftsschädigend, vor allem, weil seit Wochen nichts passiert. © Roland Huber



„Es ist ein leidiges Spiel“, sagt Roland Brütting vom Straßenverkehrsamt der Stadt. Zunächst sollte am Paradeplatz nur der Schalterschrank ausgetauscht werden. Und dann sollten doch noch schnell Kabel für schnelles Internet verlegt werden. Eine Salami-Taktik, die Brütting nicht unbekannt ist.

Vodafone, Kabel Deutschland und die Telekom haben in diesem Jahr bisher rund 160 Kabelbaustellen im Stadtgebiet angemeldet. „Von der Dunkelziffer ganz zu schweigen“, meint Brütting.

Am Paradeplatz gingen die Bauarbeiten am 3. Juli los, so Hermann Priller, Pächter der angrenzenden Gastwirtschaft. Seitdem ist sein Eingang mit Baustellen-Baken umgeben. „Aber seit zwei Wochen ist nichts mehr passiert“, sagt Priller und ärgert sich. „Das ist kein schönes Bild für Forchheim und ich muss mit meinem Geschäft darunter leiden.“ Mit Baustellen-Sonderangeboten versucht er, die hungrigen Gäste zu sich ins Lokal zu locken.

Jede Baustelle, die in der Stadt angemeldet wird, muss das Zwei-Mann-Team von Brütting vorher ansehen, zwischenzeitlich kontrollieren und am Ende abnehmen — soweit die Theorie. Nicht nur Kabel-, sondern insgesamt 640 Baustellen zählt Brütting bisher dieses Jahr im Stadtgebiet: „Wir sind dabei, den Überblick zu verlieren.“

Einiges geht durch die Lappen

Mit zwei Personen sei dieser Aufwand nicht zu stemmen, sagt Brütting und bittet deshalb um Nachsicht: „Es kann sein, dass uns etwas durch die Lappen geht. Und die Baustelle am Paradeplatz ist sicherlich nicht die einzige, die schon längst fertig sein müsste.“

Heikel sei diese angespannte Situation auch deshalb, „weil wir die Verantwortung für die Verkehrsteilnehmer tragen“, so Brütting. Bricht sich ein Fußgänger den Fuß, weil die Baustelle nicht ordnungsgemäß abgesichert sei, könne das im schlimmsten Fall in rechtlicher Hinsicht auch auf die Stadt zurückfallen.

Nicht nur für den Gastronomen sind die zur Dauerbaustelle gewordenen Arbeiten ärgerlich. Auch die Organisatoren der Jahrmärkte haben bei Brütting bereits ihren Kummer kundgetan. Das Straßenverkehrsamt hat dem Unternehmen nun eine Frist bis zum 16. Oktober gesetzt. Dann soll von der Baustelle nichts mehr zu sehen sein und die Daten schnell durch die neuen Leitungen fließen.

Bereits Ende Juli wollte das Unternehmen mit dem Verlegen der Kabel fertig sein.

Patrick Schroll