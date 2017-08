Es gibt noch 202 offene Lehrstellen im Landkreis Forchheim

Viel Auswahl für Jugendliche - Interview mit Matthias Klar von der Arbeitsagentur - vor 59 Minuten

FORCHHEIM - Goldene Zeiten herrschen zurzeit für Ausbildungsplatzsuchende: 202 offene Lehrstellen gab es Ende Juli im Landkreis Forchheim, 136 Jugendliche waren noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Wir sprachen mit Matthias Klar, Pressesprecher der Arbeitsagentur Bamberg-Coburg, die auch den Landkreis Forchheim betreut.

Matthias Klar, Pressesprecher Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg. © Ralf Rödel



Matthias Klar, Pressesprecher Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg. Foto: Ralf Rödel



Herr Klar, rein rechnerisch kommen auf einen Ausbildungsplatzsuchenden 1,5 offene Lehrstellen. Heißt das, dass alle unterkommen?

Matthias Klar: Nein, nein. Es passt ja auch nicht jeder Deckel auf jeden Topf. Es wird immer junge Leute geben, die keine Lehrstelle finden. Zum Teil liegt das daran, dass viele Berufe immer anspruchsvoller werden und die Arbeitgeber können ja auch nicht jeden nehmen. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass es jetzt immer noch gute Möglichkeiten gibt, eine Lehrstelle zu finden. Gerade im September ist da immer noch viel Bewegung auf dem Markt: Einerseits kommen die Jugendlichen zurück, die sich unter ihrer Lehrstelle etwas anderes vorgestellt hatten, andererseits melden Arbeitgeber freie Stellen nach, bei denen Jugendliche vergessen haben abzusagen. Also bis Ende des Jahres gibt es jede Menge Möglichkeiten einzusteigen.

Welche Branchen haben denn die größten Probleme, Nachwuchs zu finden?

Matthias Klar: Es gibt die TopTen der freien Lehrstellen: Auf Platz eins ist hier im Landkreis die Verkäuferin, dann kommen der Einzelhandelskaufmann/frau und die zahnmedizinische Fachangestellte. Diese Liste bedeutet aber nicht, dass diese Berufe keiner machen will, vielmehr gibt es mehr Stellenangebote, daher bleiben auch mehr Lehrstellen übrig.

Und was sind bei jungen Leuten die begehrtesten Jobs?

Matthias Klar: Bei den Jungs sind es Industriemechaniker, Mechatroniker und Industriekaufmann, bei den Mädels ist es die Kauffrau für Büromanagement, die medizinische Fachangestellte und die Industriekauffrau. Auch wenn es unsere Frauenbeauftragte nicht gern hört, es herrschen nach wie vor tradierte Rollenbilder. Die Jungs gehen mehr in die technische Sparte, wo man mehr Geld verdient, die Mädchen denken nicht so ans Geld, die machen eher, was sie sich wünschen.

Interview: Maria Däumler