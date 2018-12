Es mangelt an Rad-Stellplätzen am Forchheimer Bahnhof

Zu wenig Parkplätze für Fahrräder an der Bayreuther Straße - vor 7 Stunden

FORCHHEIM - Pendler, die mit dem Rad zum Bahnhof fahren, haben es nicht leicht in Forchheim — zumindest, wenn sie von der Ostseite anreisen: Die Stellplätze neben der Unterführung an der Bayreuther Straße reichen schon lange nicht mehr für die Masse an Drahteseln.

Das Fahrrad am Forchheimer Bahnhof abstellen? An der Bayreuther Straße ist das meistens eine Katastrophe. Die Stadt verspricht, sich des Problems anzunehmen. © Ralf Rödel



An den Stellplätzen gibt es an den meisten Tagen keinerlei Freiräume mehr, da parken viele ihre Räder – gezwungenermaßen – an den Wänden der Unterführung oder notdürftig an Straßenschildern und Laternenmasten: Die Fahrradparkplatz-Situation auf der Ostseite des Bahnhofes ist seit Monaten prekär. Ist eine Verbesserung in Sicht oder zumindest geplant?

„Für eine Erweiterung der Parkflächen für Autos und Fahrräder an Regional- und S-Bahnhöfen sind die Städte und Gemeinden zuständig“, heißt es bei der DB auf NN-Nachfrage. Beim Erwerb und zur Herrichtung von Parkflächen für Räder und Autos gewährt der Freistaat den Kommunen aber immerhin Investitionshilfen.

Bei der Stadt Forchheim ist man dran an dem Problem: „Demnächst werden in Zusammenarbeit mit der Bahn Flächen geplant“, sagt Rathaussprecherin Britta Kurth. „Zeitnah“ sollen links der Unterführung, bei der Rampe, neue Stellplätze geschaffen werden. „Allerdings erst, sobald es baulich möglich ist“, betont Kurth. Denn noch ist die Bahn hier im Zuge des Trassenausbaus am Werkeln.

