Eschlipp: Bei Schnee gegen Baum gekracht

23-Jährige bleibt unverletzt - 1500 Euro Schaden - vor 1 Stunde

ESCHLIPP - Der Neuschnee und rutschige Straßen wurden am Samstagabend einer jungen Frau zum Verhängnis: Sie kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Aufgrund der Witterungsverhältnisse kam eine 23-jährige Pkw-Fahrerin am Samstagabend von der Fahrbahn ab. Die junge Frau war vom Steinbruch in Richtung Ebermannstadt unterwegs, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Pkw verlor und gegen einen Baum neben der Fahrbahn prallte. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro, die 23-Jährige blieb unverletzt.

bhe