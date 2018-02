Etzadla! Das sagen die Forchheimer am häufigsten

Bezirk Oberfranken startet Aktion "Oberfränkisches Wort des Jahres 2018" - vor 8 Stunden

FORCHHEIM - "Was ist Ihr oberfränkisches Lieblingswort?" Dieser Frage ist der Bezirk Oberfranken bis zum 16. September auf der Spur. Dann nämlich wird das "Oberfränkische Wort des Jahres" gekürt. Welche Begriffe fallen in Forchheim am häufigsten? In unserer Umfrage haben sich Passanten in der Stadt schon einmal Gedanken über ihren geliebten Dialekt gemacht.

Kirsten Wirsching