Die Rauhnächte rund um Weihnachten und Neujahr sind die Zeit, in der Magie herrscht, verlorene Seelen geistern herum, wilde Horden fegen über das Land. Tausend uralte Bräuche werden in diesen Nächten gepflegt. Dazu gehört das Räuchern von Haus und Hof, wie Rosi Kraus aus Engelhardsberg zeigt.

An Heiligabend ist die Stimmung auf dem Forchheimer Weihnachtsmarkt traditionell besonders festlich. Oberbürgermeister Uwe Kirschstein überreichte an Dieter George vom Heimatverein einen satten Scheck. Die Weihnachtsengel verteilten an die Besucher bei Regen kleine Geschenke.