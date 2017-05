Von Dienstagabend bis Mittwochfrüh um 6 Uhr geht nichts auf der A73, Höhe Forchheim-Süd. Der Grund: Arbeiter heben Brückenteile ein, so dass der Zufahrts-Ast in Richtung Nürnberg vollständig gesperrt werden muss.

VW-Käfer wohin das Auge fällt auf dem Parkplatz am "Pilatus Campus": Mehr als 150 Oldtimer-Fans pilgerten zum dritten Käfertreffen nach Hausen. Auch alte VW-Busse ließen die Herzen der Nostalgiker höher schlagen.

Ein besonderes Schmankerl zum 1000-jährigen Dorfjubiläum: Ganze 175 Traktoren, teilweise von weit her gereist und mitunter aus längst vergangenen Zeiten, beteiligten sich am wohl größten Bulldog-Treffen der Region in Kersbach.