Explosion in Forchheim: Mann in Lebensgefahr

Von-Ketteler-Straße ist voller Scherben - 21-Jähriger schwer verletzt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Straße voller Scherben, die Fenster und Türen sind aus den Angeln gerissen: Am Mittwochmittag hat es eine Explosion in der Von-Ketteler-Straße in Forchheim gegeben, bei der ein 21-jähriger Handwerker lebensgefährliche Verbrennungen erlitt.

Die Von-Ketteler-Straße ist voller Scherben, Türen und Fenster sind aus den Angeln gerissen. © Roland Huber



Die Von-Ketteler-Straße ist voller Scherben, Türen und Fenster sind aus den Angeln gerissen. Foto: Roland Huber



In einem Mehrfamilienhaus im Norden Forchheims ist es am Mittwochmittag, gegen 12.50 Uhr, zu einer Explosion gekommen. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort einen 21-jährigen Mann vor, der lebensgefährliche Verbrennungen davongetragen hat.

Der Monteur arbeitete an einer Heizung im ersten Stock des Hauses. Während der Tätigkeit kam es in der Etage zur Explosion. Der Mann wurde umgehend mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Zuvor soll der nach Polizeinangaben die 92-jährige Hausbewohnerin im Erdgeschoss verständigt haben, mit der er aus der Wohnung fliehen konnte. Die Seniorin kam mit dem Schrecken davon, sie blieb unversehrt.

Der Schaden soll sich auf mehr als 100.000 Euro belaufen, die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Bilderstrecke zum Thema Explosion in Forchheim: Handwerker lebensgefährlich verletzt Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr nahm ein Heizungsmonteur Arbeiten an der Heizung im ersten Stock eines Forchheimer Mehrfamilienhauses vor, als es dort plötzlich zu einer Explosion kam. Der Mann wurde mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 92-jährigen Bewohnerin geht es dagegen gut, sie konnte sich vom Erdgeschoss aus in Sicherheit bringen. Über die Ursache des Unglücks wird noch ermittelt.



Hier geht es zu den Polizeimeldungen des Tages.

Der Artikel wurde um 17:03 Uhr aktualisiert.

bz/mw

Mail an die Redaktion