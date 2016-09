Nicht nur auf, sondern auch neben der Strecke war am Sonntag beim Fränkische Schweiz Marathon jede Menge geboten. Wir haben die Blickfänge im Bild - von fliegenden Cheerleadern und tanzenden Samba-Girls bis zu den Zuschauern an der Strecke.

Bunt, laut und gesellig - an der FSM-Laufstrecke in Ebermannstadt tummelten sich am Samstag die Besucherscharen. Im Mittelpunkt standen die die Kinder, die in zwei verschiedenen Läufen an den Start gingen. Zudem stieg der Zehntelmarathon. Hier sind die Besucherbilder!