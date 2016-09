Explosion in Forchheim-Nord: Ein Schwerverletzter

Von-Ketteler-Straße ist voller Scherben - Mann mit Hubschrauber abtransportiert - vor 32 Minuten

FORCHHEIM - Die Straße voller Scherben, die Fenster und Türen sind aus den Angeln gerissen: Am Mittwochmittag hat es eine Explosion in der Von-Ketteler-Straße in Forchheim gegeben.

Die Von-Ketteler-Straße ist voller Scherben, Türen und Fenster sind aus den Angeln gerissen. © Roland Huber



Die Von-Ketteler-Straße ist voller Scherben, Türen und Fenster sind aus den Angeln gerissen. Foto: Roland Huber



In einem Mehrfamilienhaus im Norden Forchheims ist es am Mittwochmittag zu einer Explosion gekommen. Die genaue Ursache ist noch unklar. Ein Monteur hatte im ersten Stock des Hauses an einer Heizung gearbeitet, bei der Explosion soll er sich schwere Brandverletzungen zugefügt haben.

Der Mann wurde mit einem Hubschrauber ins Klinikum transportiert. Die 92-jährige Bewohnerin befand sich glücklicherweise im Erdgschoss und blieb daher unversehrt. Über die Brandursache wird noch ermittelt.

Explosion in der Von-Ketteler-Straße in Forchheim: Ein Schwerverletzter wurde mit einem Hubschrauber abtransportiert. © Roland Huber



Explosion in der Von-Ketteler-Straße in Forchheim: Ein Schwerverletzter wurde mit einem Hubschrauber abtransportiert. Foto: Roland Huber



Weitere Informationen folgen.

Der Artikel wurde um 14:20 Uhr aktualisiert.

bz

