Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd bei Forchheim

28-Jähriger wollte sich einer Verkehrskontrolle an A73 entziehen - vor 36 Minuten

FORCHHEIM - Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg wollten am Samstag an der Anschlussstelle Forchheim-Süd zur A73 einen Hyundai überprüfen – doch der Fahrer drückte aufs Gas.

Laut Polizeibericht missachtete der 28-Jährige „eindeutige Anhaltesignale“, beschleunigte seinen Wagen und verließ an der Anschlussstelle Baiersdorf-Nord die Autobahn. Dabei touchierte der Hyundai auch die Schutzplanken im Ausfahrtsbereich.

Auf der Flucht kam es „zu mehreren Gefährdungen durch verkehrswidriges und rücksichtsloses zu schnelles Fahren“, so die Polizei. In einem Wohngebiet in Baiersdorf hätte der Hyundai fast eine Gruppe Fußgänger überfahren.

Letztendlich gab der 28-Jährige aber auf und die beiden Auto-Insassen konnten von der Polizei gestellt werden. Der Grund für die Flucht war dann schnell gefunden: Der 28-Jährige hatte keinen gültigen Führerschein, außerdem wurde im Fahrzeug ein Einhandmesser gefunden. Der junge Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Die Verkehrspolizei Bamberg sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder durch den roten Hyundai ebenfalls gefährdet, unter Telefon (0951) 9129-510.