Fahrerin kramt in Handtasche: Unfall auf der B2 bei Mitteldorf

21-Jährige überfuhr eine Verkehrsinsel und zwei Verkehrszeichen - vor 1 Stunde

IGENSDORF - Dienstagnacht ist es auf der B2 zu einem Unfall gekommen, als eine 21-jährige Fahrerin in ihrer Handtasche herumkramte.

Die 21-Jährige war mit ihrem Pkw Dienstagnacht auf der B2 auf Höhe von Mitteldorf unterwegs. Die junge Frau kramte während der Fahrt in ihrer Handtasche, die auf dem Beifahrersitz lag, und war dadurch abgelenkt.

Sie überfuhr in der Folge eine Verkehrsinsel und zwei darauf befindliche Verkehrszeichen. Allein an ihrem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro, insgesamt beträgt der Schaden etwa 8000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.