Fahrgäste wollen Zeche prellen und stehlen Taxi

Hubschrauber im Einsatz - Frau war stark alkoholisiert und aggressiv - vor 5 Stunden

EGGOLSHEIM - Eine 28-Jährige und ein 25-Jähriger haben in der Nacht auf Sonntag in Eggolsheim versucht, eine Taxi-Zeche zu prellen. Als der Fahrer die Frau auf der Flucht stellte, kam ihrem Begleiter eine ziemlich dumme Idee.

Gegen 1 Uhr waren der 25-jährige und seine 28-jährige Begleiterin in ein Taxi gestiegen, um von Streitberg nach Eggolsheim in den Stürmiger Weg zu fahren.

Dort angekommen, sprang der junge Mann plötzlich aus dem Fahrzeug und flüchtete, ohne die Fahrkosten zu bezahlen, kurz darauf tat es ihm die Frau gleich. Der Taxifahrer verfolgte die beiden und konnte die 28-Jährige wenig später einholen.

Während er damit beschäftigt war, die 28-Jährige festzuhalten, kehrte der Begleiter zurück, kaperte das leere Taxi und flüchtete damit.

Mehrere Polizeistreifen suchten nach dem Wagen, und fanden ihnschließlich verlassen auf einem Feldweg. Von dem Dieb fehlte jede Spur. Mit einem Hubschrauber suchte die Polizei den umliegenden Bereich großräumig ab, ohne Erfolg.

In der Zwischenzeit konnten die Beamten den Täter jedoch anderweitig ermitteln. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Diebstahl eines Kraftfahrzeugs. Seine Begleiterin wurde in Gewahrsam genommen, da sie alkoholisiert und aggressiv war. Sie verbrachte die restliche Nacht in einem Haftraum.

