Fahrradboxen sind eigentlich für Fahrräder da

Doch die blauen Kästen werden immer wieder zweckentfremdet - 15.08.2017 16:11 Uhr

FORCHHEIM - Die abschließbaren Fahrradboxen am Parkhaus Kronengarten wurden vom städtischen Bauhof gereinigt und wieder instand gesetzt. Leider waren nach Angaben der Stadtverwaltung einige Verunreinigungen festzustellen, auch wurden die Münzkassierschlösser an drei der sechs Boxen herausgerissen und beschädigt, ebenso die Schlüssel entwendet.

Gegenüber dem Parkhaus Kronengarten sind an zwei Stellen insgesamt sechs Behälter für Fahrräder aufgestellt. Sie wurden jetzt mal wieder gereinigt. © Foto: Berny Meyer



In einer Box, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, sind seit geraumer Zeit alte Autoreifen gelagert, die jetzt aber entnommen wurden und im städtischen Bauhof für die Dauer von rund einem Monat gelagert werden. Der oder die Eigentümer können sich unter Vorlage des Boxenschlüssels im städtischen Bauhof melden: Telefon (0 91 91) 7 14-3 09, Herr Maier. Eine Box ist mit zwei Fahrrädern belegt, an dieser Situation wurde nichts verändert.

Appell des OB

Oberbürgermeister Uwe Kirschstein wendet sich in dieser Sache mit einem Aufruf an die "lieben Bürger, Anwohner und Besucher": "Die Fahrradboxen wurden aufgestellt, um radfahrenden Besuchern von Forchheim sowie Einheimischen die Möglichkeit zu geben, ihre Fahrräder in der Stadt für eine gewisse Zeit unterzubringen und unsere Stadt zu besichtigen. Bitte respektieren Sie doch diese Tatsache und verzichten Sie zukünftig auf Sachbeschädigung, die übrigens strafbar ist, und auf Missbrauch der Boxen sowie den Einwurf von Hausmüll und ähnlichem."

Für die Besucher der Stadt, aber auch für die Forchheimer Bürger sei dies keine attraktive Situation. Er bittet um Verständnis und um respektvolles Verhalten: "Bitte beachten Sie auch, dass direkt vor den Fahrradboxen keine Parkplätze ausgewiesen sind, es muss die Möglichkeit bestehen, die Türen zu öffnen."