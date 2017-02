Familiendrama: Drei Tote in Kirchehrenbacher Wohnung

Feuerwehr und Rettungsdienste wurden zu Wohnungsbrand gerufen - vor 35 Minuten

KIRCHEHRENBACH - Im oberfränkischen Kirchehrenbach machte die Feuerwehr am Dienstagmittag eine grausige Entdeckung: In einer Wohnung fanden die Retter die Leichen einer Mutter und ihrer zwei Kinder. Die Hintergründe sind noch unklar.

Noch laufen die Ermittlungen in Kirchehrenbach, denn die Hintergründe des Dramas sind noch völlig unklar. © Ralf Rödel

Noch laufen die Ermittlungen in Kirchehrenbach, denn die Hintergründe des Dramas sind noch völlig unklar.

Viele Informationen gibt es von Seiten der Polizei bislang noch nicht. Klar ist nur: Gegen Dienstagmittag wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand nach Kirchehrenbach im Landkreis Forchheim gerufen. Dort fanden die Retter zwar kein offenes Feuer mehr, stattdessen aber die Leichen von drei Menschen. Die Polizei bestätigte, dass es sich dabei um eine Mutter und ihre zwei Kinder handelt.

Die Hintergründe sind bislang noch völlig unklar. Spekulationen, wonach die Frau sich und ihre Kinder umgebracht haben soll, wollte die Polizei bislang ausdrücklich nicht bestätigen. "Wir müssen jetzt erst einmal genau klären, was hier passiert ist", sagte ein Sprecher. Die Bamberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, auch die Staatsanwaltschaft ist involviert.

Bilderstrecke zum Thema

Am Dienstagnachmittag wurden in einer Wohnung in Kirchehrenbach (Landkreis Forchheim) drei Leichen gefunden. Die Polizei bestätigt: Es handelt sich dabei um eine Mutter und ihre zwei Kinder. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.