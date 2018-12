Fasching 2019: Die wichtigsten Termine im Landkreis Forchheim

FORCHHEIM

FORCHHEIM - Damit ja kein Must-Have-Termin durch die Lappen geht. Wir haben nachgeschaut, wann im Landkreis 2019 der Fasching tobt. Und obendrauf noch ein wenig Nostalgie gepackt - mit Bildern von der vergangenen Saison.

Der Gaudiwurm zog auch 2018 sich durch die Innenstadt von Forchheim. © Peter Roggenthin



Fasching feiern im Landkreis Forchheim, da gibt es enorm viele Möglichkeiten. Wir haben nicht alle Termine, aber die meisten zusammengestellt.

Dormitz:

24. Februar, 14 Uhr: Kinderfasching in der Mehrzweckhalle

Ebermannstadt:

Am 12. Januar, 19.30 Uhr: Prunksitzung des Elferrats in der Stadthalle.

Am 19. Januar, 14 Uhr Kinderfasching in der Aula der Grund- und Mittelschule.

Am 2. Februar, 19.30 Uhr: Großer EBSer Faschingsball

Am 3. März, 14 Uhr: Faschingsumzug

Effeltrich:

19. Januar, 19 Uhr: Prunksitzung in der Turnhalle

22. Februar, 19 Uhr: 11. Männerballett-Turnier in der Turnhalle

Eggolsheim:

23. Februar, 20 Uhr: Faschingsball des SV Eichenlaub Götzendorf im Vereinsheim

Egloffstein:

2. März, 20 Uhr: Faschingsball des SC Egloffstein in der Turnhalle der Grundschule

5. März, 14 Uhr: Kinderfasching des FC Egloffstein im Sportheim

Forchheim:

3. Februar, 14 Uhr: Burker Kinderfasching im Sportheim.

28. Februar/1. März, 18 Uhr: 25. Burker Jubiläumsweiberfasching im Sportheim

3. März, 13.30 Uhr: Faschingsumzug

5. März, 14 Uhr: Burker Kinderfasching im Sportheim

5. März, 16 Uhr: Schlüsselrückgabe durch die Närrischen Siedler in Forchheim

Gößweinstein:

Am 25. und 26. Januar, ab 19.11 Uhr: Prunksitzung im Pfarrzentrum

Am 15. Februar, 20 Uhr: Faschingsball in Morschreuth in der Kulturwerkstatt

17. Februar: 14 Uhr: Kinderfasching in Morschreuth in der Kulturwerkstatt

20. Februar, 19.30 Uhr: Frauenbundfasching im Pfarrzentrum

23. Februar, 20 Uhr: Pfarrfasching

2. März, 18 Uhr: Faschingsball der Vereine im Schützenhaus

3. März, 14 Uhr: Faschingsumzug

Heroldsbach:

26. Januar: Prunksitzung

23. Februar: Poppendorfer Faschingsball

24. Februar: Seniorenfasching

2. März: Kinderfasching

2. März, 13 Uhr: Faschingsumzug

5. März: Kinderfasching in Poppendorf und in Oesdorf

Hetzles:

2. März, 19 Uhr: Faschingsball im Sportheim

3. März, 14 Uhr: Kinderfasching im Sportheim des SV

Kleinsendelbach:

5. Februar, 14 Uhr: Faschingsfeier im Schwabachstüberl Steinbach Kleinsendelbach

21. Februar, 19.30 Uhr: Weiberfasching in der Mehrzweckhalle

2. März, 20 Uhr: Faschingsball in der Mehrzweckhalle

Obertrubach:

3. Februar, 14 Uhr: Kinderfasching des TSV Bärnfels im Sportheim

9. Februar, 19.11 Uhr: Prunksitzung der Faschingsgesellschaft Narrenkübel Schwarz-Weiß Gößweinstein 1978 in der Arbeitnehmer-Bildungsstätte Obertrubach

16. Februar, 19 Uhr: Faschingsball des TSC Bärnfels im Sportheim

2. März, 19.30 Urh: Faschingsball der Geschwander Vereine im Sportheim Geschwand

5. März, 10 Uhr: Faschingskehraus im Sportheim Bärnfels

5. März, 17 Uhr: Faschingstreiben in Untertrubach in der Pilsstube Kerchalöchla

Pottenstein:

19. Februar, 19 Uhr: Prunksitzung im Bürgerhaus

5. März, 14 Uhr: Faschingsumzug durch die Altstadt

Unterleinleiter:

15. und 16. Februar, 19 Uhr: Faschingsball der SpVgg in der Mehrzweckhalle der Grundschule Unterleinleiter

2. März, 14 Uhr: Kinderfasching der SpVgg Dürrbrunn-Unterleinleiter