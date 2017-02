Faschings-Endspurt: Noch mal richtig die Sau rauslassen

FORCHHEIM - Alle Narren müssen jetzt ganz stark sein: Steil geht es auf das Ende dieser Faschingssaison zu. Weil man bekanntlich gehen soll, wenn’s am schönsten wird, treiben es die Faschingsfans an diesem langen Faschingswochenende bis hin zum Faschingsdienstag noch einmal richtig auf die Spitze.

Hoch die Hände, Wochenende! Jetzt geht der Fasching in den Endspurt - wer noch einmal die Sau rauslassen möchte, hat jetzt die Chance dazu. © Michael Müller



Los geht es am Samstag mit den Heroldsbacher Narren, die ab 13.30 Uhr ihren Ort unsicher machen. Am Sonntag zeigen dann die Närrischen Siedler beim großen Umzug durch Forchheim ab 13.30 Uhr, wie bunt das Leben sein kann. Damit keiner verschütt’ geht, haben die Mitarbeiter der Stadt Forchheim schon jetzt das Bächla in der Hauptstraße abgedeckt. Hier die Bilder vom Vorjahr:

Bilderstrecke zum Thema "Sau gut": Der Forchheimer Faschingsumzug Über 40 Festwägen und Fußgruppen zogen am Sonntag durch die Forchheimer Innenstadt. Mehrere tausend Menschen säumten die dabei Straßen und genossen das Spektakel bei bestem Wetter.



Gleichzeitig marschieren auch die Ebermannstädter los, eine halbe Stunde später, um 14 Uhr setzen sich dann die Feierwütigen in Gößweinstein in Gang. Aufgrund der hohen Teilnehmer- und Zuschauerzahlen, informiert die Pressestelle des Markts Gößweinstein, wird die Ortsdurchfahrt bereits ab 13 Uhr gesperrt werden. Die schönsten Bilder vom Faschingsumzug 2016 in Gößweinstein gibt es hier:

Bilderstrecke zum Thema Buntes Treiben: Der Gößweinsteiner Faschingsumzug 2016 Rund 45 Fußgruppen und närrische Wagen zogen am Faschingssonntag durch Gößweinstein. Den Gaudiwurm bildeten unter anderem "Starwars"-Stormtrooper, eine "Augsburger Puppenkiste" und "grazile" Zahnfeen. In diesem Jahr knackte der Umzug sogar einen Besucherrekord: Rund 9000 Faschingsfans waren da.



Am Rosenmontag treffen sich dann die Neuseser um 16 Uhr am Sportgelände, um ihren Faschingsumzug zu starten. Am Faschingsdienstag um 14 Uhr ziehen die Faschingsbegeisterten in Neunkirchen ihre Runde durch den Ort. Zur selben Zeit machen sich auch die Niedermirsberger, die Hiltpoltsteiner, die Hollfelder, die Pottensteiner und die Waischenfelder auf den Weg. Um 14.30 Uhr geht es zu guter Letzt bei den Narren in Dobenreuth los. Und dann, man kann es nicht anders sagen, hat der Spaß wieder ein Loch. Bis es dann zur nächsten Saison wieder weiter geht.

Bilderstrecke zum Thema Schlümpfe und ein fröhliches "Selau" beim Gaudiwurm in Neunkirchen 735 Teilnehmer in 35 Gruppen zogen beim närrischen Gaudiwum durch die Straßen Neunkirchens. Besonders schön anzuschauen war die Ebersbacher Cocktail-Bar, aber auch die Schlümpfe vom Sängerkranz Cäcilia stachen aus der Menge heraus.



bz