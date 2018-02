Faschingsumzüge laden zur Party ein

Höhepunkt der 5. Jahreszeit im Landkreis Forchheim - Gaudiwürmer im Überblick - vor 6 Stunden

FORCHHEIM - Die Narren sind los und zwar ab Samstag jeden Tag und teilweise sogar an mehreren Orten gleichzeitig. Faschingsumzüge und sogar ein DJ laden zum Feiern ein.

Die Gößweinsteiner Gaudi-Truppe. © Thomas Weichert



Die Gößweinsteiner Gaudi-Truppe. Foto: Thomas Weichert



Die närrischen Tage sind angebrochen und auch im Landkreis zeigen die bevorstehenden Faschingsumzüge, dass es auf den Endspurt der 5. Jahreszeit zugeht. Dieses Jahr allerdings mit einem Mehr an Sicherheit(svorschriften) - neu ist unter anderem ein "Krabbelschutz". Die Gaudiwürmer im Überblick:

Samstag

Die ersten Narren im Landkreis lassen die Heroldsbacher am Festplatz schon am Samstag, ab 13.30 Uhr, auf die Straße.

Sonntag

Bilderstrecke zum Thema Bärchis und Katzen auf den Straßen: Der Faschingszug 2017 in Forchheim Okay, ganz so dick hätten sich die Bärchen bei dem Wetter am Sonntag nicht einpacken müssen. Denn bei Sonnenschein zog der Faschingszug durch Forchheim. Die Narren hatten sich in allerlei bunte Kostüme geschmissen - und sorgten für gute Laune.



In Forchheim zieht die Gaudi traditionell am Sonntag, ab 13.30 Uhr durch die Stadt. Schluss für den Zug ist dieses Jahr nicht in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße sondern auf dem Parkplatz des „Expert“-Geschäftes in Forchheim-Süd.

Um 14 Uhr startet das Treiben in Ebermannstadt durch die Altstadt zum Bahnhof und danach durch die Hauptstraße bis zum Marktplatz. Zeitgleich setzen sich die Gößweinsteiner in Gang, mit Vereinen und Motivwagen im Schlepptau. Aufgestellt wird sich um 13.15 Uhr in der Behringersmühler Straße.

Rosenmontag

Seit den 1950er Jahren ist der Faschingsumzug in Waischenfeld unterwegs. Dieses Jahr findet er zum ersten Mal am Rosenmontag statt. Um 14 Uhr geht es los — mit Ponys — von der Fischergasse über den Marktplatz. Zu dieser Zeit sitzen Narren und solche, die es noch werden wollen, im Sportheim Neuses bei Kaffee und Kuchen und stärken sich für den Gaudiwurm, der um 16 Uhr von dort aus startet.

Faschingsdienstag

Die Saison endet am Dienstag in Neunkirchen (Start 14 Uhr, Erleinhofer Tor), Niedermirsberg (14 Uhr, Musikheim) und Dobenreuth (14.30 Uhr in der Straße Brünnleinswiese). Auch Pottenstein zieht mit 13 Wagen um 14 Uhr am Seni-Vita-Seniorenhaus los, Hollfeld ab 14 Uhr von der Innenstadt zum Spitalplatz, wo die Gaudi mit einem DJ verlängert wird.