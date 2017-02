Faschingszug im Mühlbachtal: Klare gegen die Kälte

Alt und Jung begleiteten den Zug von Neuses aus - Kapelle machte Werbung - vor 1 Stunde

NIEDERMIRSBERG - Der Faschingszug der Blaskapelle Niedermirsberg im Mühlbachtal litt unter der Kälte – da waren "klare Sachen“ und Likörchen angesagt. Doch das Wetter tat der Stimmung unter den Feiernden keinen Abbruch.

Da staunt Erdbeere Eva nicht schlecht: Die Kapelle feiert ihr 50-jähriges Jubiläum, sie selbst ist ja gerade einmal ein Jahr alt. © Marquard Och



Da staunt Erdbeere Eva nicht schlecht: Die Kapelle feiert ihr 50-jähriges Jubiläum, sie selbst ist ja gerade einmal ein Jahr alt. Foto: Marquard Och



Mit einem Zeltwagen machten die Bläser um "Kapitän-Dirigent" Alfons Herbst schon mal Werbung für das 50-jährige Jubiläum der Kapelle vom 8. bis 11. Juni, wo der Verein gleichzeitig das Kreismusik-Fest ausrichtet. Am Ortseingang von Neuses sammelten die Bläser zunächst das hiesige Narrenvölkchen auf: 30 Bewohner zogen mit dem Musikwagen und dem Rasentraktor-Anhänger der Jugend bis zu der jetzt scheinbar dem Verfall preisgegebenen – Ende des 30-jährigen Krieges in Poxstall - erbauten Scheune.

Bilderstrecke zum Thema Bengalos und Wachhunde beim Faschingsumzug in Niedermirsberg Eine einjährige Erdbeere, einige Gesellen aus dem Wilden Westen und zwei junge Elfen - auf den Straßen rund um Niedermirsberg war beim Faschingsumzug am Dienstag einiges los. Die Blaskapelle sorgte für gute Stimmung.



Am Feuerwehrhaus Neuses schaute St.Florian dem Treiben um "Schatzi schenk mir ein Foto" und einer Runde "Klarer" für die Musiker, zu. Am Niedermirsberger Musikheim schlossen sich dem "Müschberch uhuu" um die 50 Masken dem Zug an. Darunter als Jüngste noch flach im Kinderwagen, die gerade ein Monate alte Tochter Marie des Ebser Vizebürgermeisters und Posaunisten Sebastian Götz und mit einem Jahr – noch nicht ganz fest auf den Beinen - die Erdbeere Eva.

"Das waren früher auch schon mal mehr", sinnierte der Sänger und "Gaudibursch" der Kapelle, Wolfgang Dorn "und vielleicht sollte der Zug in Zukunft auch mal nach Rüssenbach gehen, das gehört zum Mühlbachtal und wenigstens zwei Rüssenbacher spielen in den Reihen der 25 Musiker mit" – "mit den Rüssenbachern will ich mal reden" - sagte Dorn. In ihrem Feuerwehrhaus feierten die Neuses-Poxstaller den Kehraus, im Musikheim die Niedermirsberger, denn die Wirtshäuser waren wieder mal geschlossen.

Marquard Och