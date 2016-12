Feiertag für alle Laufbegeisterten

FORCHHEIM-KERSBACH - Unter den Laufveranstaltungen der Metropolregion nimmt er eine Sonderstellung ein, denn er zieht erfahrungsgemäß fast so viele Menschen an, wie es sonst nur die überregionalen Profi-Läufe schaffen. Nun feiert er ein kleines Jubiläum: Am Freitag, 6. Januar 2017, geht ab 10 Uhr der 30. Dreikönigslauf in Forchheim-Kersbach über die Bühne.

Heiß hergehen dürfte es bei der Jubiläumsausgabe des Dreikönigslaufes in Forchheim-Kersbach: Zum 30. Mal treffen sich Lauffans aller Altersgruppen im Forchheimer Süden. © Foto: privat



Zu dem Laufvergnügen für alle Altersgruppen lädt die DJK Kersbach alle Laufbegeisterten in den Süden Forchheims. Auf dem flachen, schnellen Rundkurs erwarten die Veranstalter auch diesmal wieder ungebrochenen Zuspruch für den ersten großen Lauf kurz nach dem Jahreswechsel.

Die DJK Kersbach hofft nach den guten Erfahrungen der vergangenen Jahre auf eine hohe Teilnehmerzahl. Auch für die Zuschauer sind im Start- und Zielbereich diverse Informationen zu dem Sportereignis und eine Menge guter Unterhaltung geboten.

Für ausreichend Verpflegung ist auf der Laufstrecke und anschließend im Sportheim auch bei der Jubiläumsausgabe bestens gesorgt.

Aufgrund des Ausbaus der ICE-Bahntrasse am Bahnhof, durch den manche bisherige Trasse unpassierbar geworden ist, verändern sich im Jahr 2017 allerdings die Streckenlängen. Start und Ziel sind beim Sport- und Begegnungszentrum der DJK in der Waldstraße 23.

Bambinis und Top-Läufer

Vor dem Hauptlauf um 12 Uhr werden folgende Läufe gestartet: Um 10 Uhr beginnt der Bambini-Lauf über rund 500 Meter; um 10.15 Uhr findet der erste Schülerlauf der Altersgruppen U10 und U12 über 1000 Meter statt. Der zweite Schülerlauf schließt sich um 10.30 Uhr an, er geht für die U14/U16 über 2500 Meter. Die U18 und U20 messen sich ab 11 Uhr beim Jugendlauf über 5000 Meter, was zwei Runden entspricht.

Ebenfalls um 11 Uhr beginnt auch der Hobbylauf über 5000 Meter beziehungsweise zwei Runden. Der Startschuss zum Hauptlauf fällt pünktlich um 12 Uhr. Die Top-Läufer haben dabei 10 000 Meter Laufstrecke vor sich, was vier Runden entspricht.

Die Startgebühr für den Hauptlauf beträgt für Männer und Frauen gleichermaßen neun Euro. Bei den Schülerklassen zahlen die Bambini drei Euro, für den Hobbylauf und den Jugendlauf werden fünf Euro pro Person fällig. Um telefonische, schriftliche oder Online-Voranmeldung wird vom Veranstalter gebeten, Anmeldeschluss ist der 4. Januar 2017. Wer die Frist verpasst, muss eine Nachmeldegebühr von zwei Euro berappen. Nachmeldungen sind noch bis 60 Minuten vor dem Start möglich.

Offizieller Veranstaltungsort des Dreikönigslaufes 2017 ist wie in den vorangegangenen Jahren das Sportheim der DJK Kersbach, Waldstraße 23, in 91301 Forchheim.

Kontakt: Rüdiger Hecht, E-Mail info@wkm-iad.de, weitere Informationen auf der Homepage www.djk-kersbach.de

Hans von DRaminski