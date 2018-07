Ferienbetreuung in Forchheim: Anmeldezahlen sinken

FORCHHEIM - Die Kinderbetreuung in der Stadt Forchheim hat sich etabliert: Krippen- und Kindergärten können sich vor Anfragen kaum retten, die städtischen Kinderhorte sind voll bis auf den letzten Platz und auch die Mittagsbetreuung an Grundschulen ist gefragt. Einzig die Ferienbetreuung scheint sich in der Stadt nicht durchzusetzen. Die Anmeldezahlen waren zuletzt so gering, dass die Firma Schulhaus, die in Kooperation mit dem Kinderschutzbund eine Ferienbetreuung angeboten hat, ausgestiegen ist. Gibt es keinen Bedarf?

Heiß begehrt bei Kindern ist die Aktion „Mini-Forchheim“. Hier können die Kleinen drei Tage lang zum Beispiel Sanitätern über die Schulter schauen. Doch für das tägliche Betreuungsangebot gehen die Anmeldezahlen zurück. © Archivfoto: Roland Huber



Vor eineinhalb Jahren wollten Kinderschutzbund und die Schulhaus-Nachmittagsbetreuung die Ferienbetreuung von Grundschulkindern in der Stadt neu aufstellen. Ziel war es, an der Grundschule Buckenhofen, an der Annaschule und an der Martinschule jeweils eine Ferienbetreuung anzubieten – und am Anfang sah es gut aus. "Als wir den Bedarf pauschal abgefragt haben, gab es großes Interesse", erklärt Arnd Feistel, Geschäftsführer der Schulhaus Nachmittagsbetreuung. "Doch als es darum ging, die Kinder konkret anzumelden, war der Bedarf plötzlich kaum mehr vorhanden."

Etwa drei Jahre bot das Schulhaus an der Martinschule eine Ferienbetreuung an. Anfangs als zentrales Angebot für alle Grundschüler aus der Stadt. "Aber schon da waren die Anmeldezahlen relativ gering", so Feistel. Mit Einstieg des Kinderschutzbundes sanken sie weiter. "Und mit acht oder zehn Kindern ein Ferienprogramm zu stemmen, das rechnet sich einfach nicht mehr", erklärt er. Zum einen müsse das Unternehmen kostendeckend arbeiten, zum anderen sollte den Eltern aber auch kein astronomischer Betrag abverlangt werden.

Trotz allem versuchte das Unternehmen, die Ferienbetreuung zu etablieren – jetzt zog es einen vorläufigen Schlussstrich. "Es ist schade, wir hätten gern weiter gemacht", sagt Feistel. Die wenigen betroffenen Eltern verwies er an den Kinderschutzbund und dessen Angebot in der Grundschule Buckenhofen und in der Annaschule. Und auch da sind die Anmeldezahlen für die Sommerferien alles andere als üppig – und machen es nötig, dass die Schüler beider Schulen zusammengezogen werden.

Fünf Wochen der Sommerferien deckt der Kinderschutzbund ab. "Die ersten beiden Wochen sind gut voll, da sind jeweils 20 Kinder angemeldet", erklärt Stephanie Binder. Sie ist beim Kinderschutzbund für die Mittags- und Ferienbetreuung zuständig und hat ähnliche Erfahrungen gemacht wie Arnd Feistel vom Schulhaus. "Bei der Bedarfsabfrage hatten wir ein extrem großes Interesse, angemeldet haben sich jedoch längst nicht so viele", sagt sie.

So setzen sich die 20 Kinder in den ersten beiden Ferienwochen aus Grundschülern aus Buckenhofen und von der Annaschule zusammen. "Die Ferienbetreuung findet in dieser Zeit zentral in Buckenhofen statt", so Stephanie Binder. In den drei anderen Wochen, die der Kinderschutzbund noch anbietet, sinken die Zahlen: sieben, zehn und 13 Kinder sind jeweils angemeldet, die letzten beiden Wochen wechselt die Ferienbetreuung dabei von Buckenhofen an die Annaschule.

Stephanie Binder lässt den Kopf dennoch nicht hängen. "Wir haben eine Lehramtsstudentin an Bord, die schon im letzten Jahr das Programm durchgeführt hat", sagt sie und ist überzeugt: "Sie wird den Kindern auch in diesem Jahr einiges bieten." Bastelarbeiten gehören ebenso dazu wie Ausflüge, zum Beispiel nach Hundshaupten, oder Abstecher auf die Spielplätze in der Nähe der Schulen. Dass das Programm bei den Beteiligten gut ankommt, davon ist Binder überzeugt. "Das Feedback von den Eltern ist überwiegend positiv, außerdem sind es immer dieselben Kinder, die angemeldet werden, ich gehe also davon aus, dass es passt." Einen Blick in die Zukunft kann auch sie nicht wagen. "Der Vorstand wird Ende des Jahres entscheiden, ob es das Angebot auch im nächsten Jahr geben wird", sagt sie.

70 Euro pro Woche

Warum die Anmeldezahlen so gering sind, weiß sie nicht. "Die 70 Euro pro Woche für eine Betreuung bis 16 Uhr sind eigentlich nicht zu hoch angesetzt." Arnd Feistel von der Schulhaus-Nachmittagsbetreuung hat zumindest einen Erklärungsansatz: "Die Eltern würden ihr Kind am liebsten an der eigenen Schule für die Ferienbetreuung anmelden", meint er. Dann wäre der Nachwuchs in seinem gewohnten Umfeld und im Idealfall mit seinen Freunden zusammen.

Dass das Argument nicht von der Hand zu weisen ist, zeigt ein Blick auf das Ferienprogramm des städtischen Kinderhortes Sattlertor. "Wir haben drei von sechs Wochen in den Sommerferien geöffnet", erklärt Hort-Leiterin Ulrike Haas. In der ersten Ferienwoche sind dabei allein 50 von 77 Kindern angemeldet – die meisten von ihnen kommen übrigens aus der Martinschule. Ähnlich ist es in der letzten Ferienwoche. Einzig in der Woche davor sind die Anmeldezahlen mit 35 etwas geringer. So kann Ulrike Haas beruhigt feststellen: "Die Eltern sind froh über unser Angebot".

