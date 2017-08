Festnetz und Internet: Totalausfall wegen Bahnausbau

Kommunikationspanne bei Vodafone - 6000 Haushalte im Umkreis von Forchheim betroffen - vor 47 Minuten

FORCHHEIM - Zwischen 9 Uhr und 13 Uhr waren am Mittwoch die Telefone tot. Auch die Verbindung ins weltweite Netz für Kunden von Vodafone war davon betroffen. Hintergrund ist wohl eine Panne bei der Absprache zwischen der Bahn und dem Kommunkationsunternehmen.

Die Bahn sorgte für die Totenstille bei Kunden von Vodafone, hatte das aber angekündigt. © Ralf Rödel



Kein Anschluss unter vorhandener Nummer, hieß es für rund 6000 Haushalte in und um Forchheim am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 13 Uhr. Zum gleichen Zeitpunkt waren auch Vodafone-Kunden in Erlangen von der Außenwelt abgeschnitten. Festnetz und Internet waren tot. In Erlangen war davon auch die Polizeiinspektion der Stadt betroffen und in der Störungszeit zwischen 8.57 Uhr und 13.32 Uhr nicht erreichbar.

Auch von vereinzelten Störungen im Mobilfunknetz berichteten NN-Leser. Allerdings sei die mobile Telefonie und das Fernsehen via Kabel nicht betroffen gewesen, teilte Vodafone-Pressesprecher Volker Petendorf auf Nachfrage mit.

Gegen 9 Uhr stellte das Unternehmen eine Störung im Technikraum des Knotenpunktes Forchheim fest. Von dort aus versorgt das Unternehmen Kunden im Umkreis von Forchheim mit Internet- und Festnetzanschluss. Über Probleme berichteten auch Leser aus Weilersbach, Rüssenbach und Ebermannstadt. Die nächsten Knotenpunkte stehen in Bamberg und Erlangen. Dort sei es zu keinen Problemen gekommen, so Petendorf.

Kurz vor 13 Uhr war die Störung behoben. Im Zuge der Bahn-Bauarbeiten musste die Bahn die Anbindung zum Forchheimer Knotenpunkt unterbrechen. Die Leitungen von Vodafone liegen entlang der Bahnstrecke Bamberg-Nürnberg.

"Diese Unterbrechung war von der Deutschen Bahn angekündigt und geplant", sagte Petendorf. "Nur ist diese Information bei uns wohl nicht angekommen." Deshalb suchten auch die Techniker des Unternehmens im Technikraum des Forchheim Knotenpunktes zunächst erfolglos nach dem Grund der Störung.

Der Artikel wurde um 14.33 Uhr aktualisiert.

PATRICK SCHROLL