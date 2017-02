Fetzig und humorig: Neunkirchener feiern Prunksitzung

Ausgefeilte und gut choreographierte Marschtänze und Showeinlagen - vor 28 Minuten

NEUNKIRCHEN - Fetzige Tänze, humorig derb und treffsichere Pointen: Mit dieser kurzweiligen Mixtur stimmten die "Neikergner" Narren in ihrer ersten von zwei Fosanachtssitzungen in der bis auf den letzten Platz besetzten Mehrzweckhalle auf den langen Endspurt der närrischen Saison ein.

Wenig Mühe hatte Präsident Steffen Habel sein Publikum bei Laune zu halten, gekonnt und schlagfertig führte er durch das vielstündige humorige und tänzerische Spektakel, das voller spritziger Höhepunkte war. Allen voran wussten die drei NCV- Garden mit ihren schwungvollen Auftritten zu begeistern. Ausgefeilte und sorgsam choreographierte Marschtänze und Showeinlagen brachten die Stimmung im Saal schnell zum Sieden.

Eine schiere Augenweide boten die toll geschneiderten Kostüme, die die Kindergarde in Äffchen und die Jugengarde in gruselige Gespenster verwandelten, kein Wunder, daß die akrobatischen Tänzerinnen Zugaben geben mussten und den begeisterten Zuschauern das "dreifach donnernde NCV - Selau" locker und fröhgestimmt von den Lippen ging.

Riesenapplaus aber heimsten auch die Tanzmariechen ein, ob mit Nina Fiascher als Solotänzerin, oder gleich im "monsterhaften" Fünferpack mit den Jüngsten, der 4 Jahre alten Emma Habel und der fünfährigen Finja. Witz und Humor dürfen natürlich bei keiner gelungenen Prunksitzung fehlen und auch damit waren die NCV`ler bestens ausgestattet. Die „Jungen Wilden“, verhalfen mit einer musikalisch-tänzerischen Parodie dem Märchen „Hänsel und Gretel“ zur neuen und ziemlich derben Botschaft und Kerstin Städler mit Jutta und Peter Hertel, wussten mit Spruchtafeln ausgesrüstet "Ohne Worte" eine tiefschürfende fränkisch-norddeutsche Unterhaltung zu führen.

