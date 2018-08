Feuerstein: Es regnet Sternschnuppen die nächsten Tage

Sternwarte gibt Tipps, wann sich der Sternenschauer am besten beobachten lässt - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - In der ersten Augusthälfte regnet es Sternschnuppen (Meteore). Als Lichtblitze durchziehen sie den Nachthimmel. Sie sollen Wünsche erfüllen können, und sind ein oft eindrucksvolles Naturschauspiel.

Ein Blick eines Astronomen der Sternwarte Feuerstein in den Nachthimmel. Foto: Andreas Kummer



Einer der bekanntesten "Meteorströme" sind die Perseiden, die jedes Jahr in der ersten Augusthälfte beobachtet werden können. Sie stehen im Zusammenhang mit dem Kometen 109P/Swift-Tuttle, dessen Staubspur das Sonnensystem durchquert.

Da ihr scheinbarer Ursprungsort (Radiant) am Himmel im Sternbild Perseus liegt, werden sie danach benannt. Im Volksmund heißen sie auch Laurentiustränen, weil ihr Häufigkeitsmaximum etwa mit dem Todestag des Märtyrers Laurentius am 10. August 258 zusammenfällt.

Maximum an Sternschnuppen

Das Wochenende verspricht diesmal sehr gute Beobachtungsbedingungen, nachdem am Samstag Neumond ist, und der Himmel auch in den Folgenächten relativ dunkel sein wird.

Ein Maximum an Sternschnuppenaktivität mit 50 bis 100 Meteoren pro Stunde ist in der Nacht vom Sonntag auf Montag (12./13. August), vor allem in der zweiten Nachthälfte zu erwarten.

