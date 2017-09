Feuerstein: Freizeitpiloten wird Landebahn gekappt

EBERMANNSTADT - Das Luftamt Nordbayern hat für den Verkehrslandeplatz Burg Feuerstein eine erhebliche Betriebseinschränkung verfügt. Auf der Graspiste dürfen nur noch die Segelflieger landen, was für Diskussionen sorgte.

Die Graspiste für die Segler (rechts von der Asphalt-Landebahn) wird verschoben. Markiert ist das nicht. © Foto: Och



Der Bauausschuss des Stadtrates hat die Verfügung nun sehr unterschiedlich bewertet, als sie in der letzten Sitzung zur Kenntnis gegeben wurde.

Auf der Graspiste am Rand des Flugfelds, wo bisher Motorflieger und -segler, Ultraleichtflugzeuge sowie Segelflugzeuge (im Schlepp) für Start und Landung zugelassen waren, dürfen nach einer 2016 stattgefundenen Platzüberprüfung künftig nur noch Segelflugzeuge landen.

Der Zustand der Grasbahn entspricht nicht den aktuellen Richtlinien, so die Begründung. Eine Kapazitätssteigerung des Flugbetriebs ist ausgeschlossen, gleichzeitiges Starten und Landen ist nicht mehr möglich. Im Baugremium der Stadt wurde die Verfügung unterschiedlich bewertet. Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) interpretierte die Nutzungseinschränkung als Signal an die umliegenden Ortschaften, es bedeute weniger Lärmbelästigung. FW-BB-Rat Ludwig Brütting wunderte sich über die von der "Fränkischen Fliegerschule" akzeptierte Beschränkung. "Der Vorstand der Fliegerschule (Altbürgermeister Franz Josef Kraus) müsste was dagegen tun, der Flugplatz ist wesentlich für den Tourismus in Ebermannstadt", meinte Brütting.

Flugschulleiter Michael Zistler erklärte dazu, er selbst habe bei einer Routinebegehung dem Luftamt den Vorschlag gemacht, die Grasbahn aufgrund der starken Längsneigung nur noch für Segelflugzeug-Landungen zu nutzen. Bauliche Veränderungen werde es nicht geben, lediglich werde die 350 mal 30 Meter große, markierte Landebahn um 150 Meter nach Osten verschoben. Das bringe sogar Vorteile. Gar keinen Einfluss habe die Umwidmung auf die Zahl der Flugbewegungen.So habe er das auch der Vorstandschaft vorgetragen, "der Kompromiss mit dem Luftamt wurde einvernehmlich geschlossen", betonte Michael Zistler.

