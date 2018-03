Feuerwehr Forchheim feiert ein ganzes Jahr lang

FFW wird 150 Jahre alt — Mitgliedertreue belohnt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Wenn die Feuerwehr 150 wird, ist das für die gesamte Stadt ein Anlass zum Feiern. Man beginne nun mit den Veranstaltungen zum Jubiläum, sagte Vorstand Josua Flierl in der als Eventhalle genutzten Fahrzeughalle in der Egloffsteinstraße.

Die Forchheimer Feuerwehr wird 2018 150 Jahre alt und ist sehr stolz auf dieses Jubiläum. Der Reigen der Geburtstagsveranstaltungen begann praktisch mit der Jahreshauptversammlung. Das Bild zeigt den Spielmannszug beim Marsch zum Kriegerdenkmal bei der Sparkasse. © Foto: Roland Huber



Es ging um Mitgliederehrungen, um Mitgliedergewinnung (aktuell 518 Mitglieder) und um eine umfassende positive Bilanz insgesamt, die Josua Fliers aufmachen konnte. Man habe viele Termine, auch ohne Jubiläum, im Kalender stehen. Die Feuerwehr Forchheim, die zu einem kleinen "mittelständischen Unternehmen" erwachsen ist und Jahresumsätze im sechsstelligen Bereich verzeichne, zahle Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuer. Heinz Bedürftig sei in diesen Sachen ein tüchtiger Kassier.

Feuerwehr ab sofort im Netz

Außerdem habe die Feuerwehr eine eigene Feuerwehr-Facebook-Seite und einen Instagram-Account. Die neue Homepage der Feuerwehr Forchheim ist ab sofort im Netz.

Mehrere Mitglieder wurden für langjährige Treue zur Feuerwehr Forchheim geehrt. © Foto: Alexander Hitschfel



Stadtbrandinspektor Jürgen Mittermeier sagte in seinem Bericht, dass man mit 203 Einsätzen des letzten Jahres so gebraucht worden sei, wie in den Jahren zuvor auch. In rund 5500 Stunden, die von zehn weiblichen und 80 männlichen Feuerwehrleuten geleistet worden seien, habe man viel Engagement an den Tag gelegt. Mittermeier stellte fest, dass sich die Fehlalarm-Einsätze häufen würden, das läge an der Ausstattung von Privatwohnungen mit Rauchmeldern.

Bei Türöffnungen sei es besonders ärgerlich, wenn professionelle Dienstleister es nicht schafften, im Falle eines Notrufs, den bei ihnen hinterlegten Schlüssel im Ernstfall beizubringen und dann trotzdem die Feuerwehr gerufen werden müsse.

Sagenhafte Mitgliedertreue

Auch im Jubiläumsjahr gibt es bei der Feuerwehr Forchheim eine ganze Reihe an Beförderungen. Vom Feuerwehranwärter zum Feuerwehrmann wurden Moritz Fietzek, Maximilian Lohnert, Tobias Lukoschek und Martina Bergmann aufgewertet. Bisher Feuerwehrmann, neu Oberfeuerwehrmann, dürfen sich nun Florian Dietz, Matthias Röhling und Stephanie Schlund nennen.

Vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann aufgestiegen sind Peter Adelmann, Markus Bergmann, Philipp Kestler, Georg Karl und Tobias Latzo. Thomas Drummer darf sich im Jubiläumsjahr über die Beförderung zum Löschmeister freuen.

Die Leistungen von Michael Dittrich und Roland Schmidt führten dazu, dass sie mit Wirkung der Jahresversammlung zum Hauptlöschmeister ernannt wurden.

Für ihr engagiertes Wirken wurden Konrad Hofstätter und Uwe Rothenbücher zum Oberbrandmeister ernannt. Ehrungen gab es an diesem Abend für aktive und passive Mitglieder.

Für 20 Jahre aktiven Dienst wurden Martin Gründl, Matthias Hoffmann und Karl-Heinz Pfeufer geehrt. Bereits seit 30 Jahren kämpft Uwe Rothenbücher bei Einsätzen gegen die Flammen. Die Mitglieder Franz Kestler, Johann Bergmann und Diethard Brandmeier wurden — als leuchtende Vorbilder — für 40-jährigen aktiven Feuerwehrdienst geehrt. Neben den Ehrungen für aktive Mitgliedschaft wurden auch langjährige passive Mitglieder und damit Förderer des Feuerwehrwesens ausgezeichnet. Für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden Gregor Scheller, Reinhold Müller, Hans Günther, Hans-Martin Blümlein, Jan Gruszka, Thomas Jungbauer, Ingrid Oltsch, Hubert Oltsch, Josef Siebenhaar, Dietmar Stübel, Christian Waasner und Erwin Lang.

Leben für die Feuerwehr

Auf eine 40-jährige Mitgliedschaft blicken Franz Kestler, Berthold Nagengast, Helmut Nagengast, Johann Bergmann, Erhard Kämpf, Norbert Kornfeld und Klemens Müller; auch ihnen galten Urkunden. Und kaum zu überbieten ist die Treue von Herbert Wetzel, der bereits seit 50 Jahren zur Feuerwehr Forchheim gehört, sowie Leonard Endres, Max Dreier und Wilhelm Kestler, die sage und schreibe sechs Jahrzehnte mitmachen.

ALEXANDER HITSCHFEL