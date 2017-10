Feuerwehr Forchheim ist 24 Stunden im Einsatz

FORCHHEIM - Das Martinshorn ertönt, Einsatzwagen sind zu sehen. Die Freiwillige Feuerwehr übt von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 17 Uhr den Ernstfall.

Die Feuerwehr Forchheim (Symbolbild) ist im Dauereinsatz. Foto: Reinl



In der 24-Stunden-Übung werden neben Ausbildungseinheiten auch vorher nicht angekündigte Einsatzübungen stattfinden. Am Freitag startete die Übung um 17 Uhr. Bis gegen 22.30 Uhr könnten im Stadtgebiet von Forchheim immer wieder Martinshörner zu hören und Einsatzwagen zu sehen sein. Darauf verweist Martin Gründl, Pressesprecher der Feuerwehr. In den Nachtstunden gehe die Übung weiter - geräuschlos für die Anwohner.

Für die Stadtbewohner wieder sichtbar, wird die Übung am Samstag zwischen 6.30 Uhr und 15 Uhr. Die Veranstaltung für die Ehrenamtlichen wird voraussichtlich am Samstag gegen 17 Uhr beendet sein.

