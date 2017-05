Feuerwehr-Olympiade in Reuth

Wettbewerb der Kreisjugendfeuerwehr mit 160 Teilnehmern — "Olympiasieger" Langensendelbach - vor 1 Stunde

FORCHHEIM-REUTH - Den sommerlichen Temperaturen trotzten am Samstagvormittag über 160 junge Feuerwehrleute bei der Kreisjugendfeuerwehrolympiade in Reuth. Rund um die Grundschule waren elf verschiedene Stationen verteilt, an denen die 49 Teilnehmergruppen ihr Können unter Beweis stellen mussten.

Bei der Kreisjugendfeuerwehrolympiade in Reuth mussten die Jugendlichen am Knotengestell verschiedene Knoten und Stiche anfertigen. © Foto: Feuerwehr



Bei der Kreisjugendfeuerwehrolympiade in Reuth mussten die Jugendlichen am Knotengestell verschiedene Knoten und Stiche anfertigen. Foto: Foto: Feuerwehr



Die Aufgaben reichten vom Zielwerfen mit einer Feuerwehrleine über das Zielspritzen mit der Kübelspritze bis hin zum Aufziehen eines angekuppelten Strahlrohres in ein Obergeschoss.

Bei einer Jokerübung waren Teamfähigkeit und Taktik gefragt. Hier galt es, eine bestimmte Strecke mit Hilfe von Getränkekisten innerhalb kürzester Zeit zu überwinden. Den Jokerpokal holte die Gruppe aus Bräuningshof.

Den Pokal für den ersten Platz bei der Olympiade sicherte sich die Gruppe 1 aus Langensendelbach. Platz zwei belegte die Gruppe 1 aus Gosberg dicht gefolgt von der Gruppe 2 aus Langensendelbach. Den vierten Platz belegte die Gruppe Eggolsheim 1. Die vier Gewinnergruppen werden im Herbst die Fahnen für den Landkreis Forchheim beim Bezirksjugendleistungsmarsch in Marktredwitz hochhalten.

Parallel zur Olympiade wurde die Bayerische Jugendleistungsprüfung abgenommen. Dieses Leistungsabzeichen legten 18 Jugendliche aus den Feuerwehren Kirchehrenbach, Leutenbach, Eggolsheim, Weilersbach, Wohlmutshüll und Schlaifhausen ab.