Feuerwehreinsatz am Forchheimer Paradeplatz

Rauch drang aus einem alten Auto in der Tiefgarage - Keine Verletzten - vor 9 Minuten

FORCHHEIM - Etwas Rauch, mehr aber nicht: Ein alter Mercedes hat in der Tiefgarage am Paradeplatz einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Ein alter Pkw hat in der Tiefgarage am Paradeplatz einen Einsatz ausgelöst. © Toplak-Páll



Aus bislang ungeklärter Ursache fing das rund 35 Jahre alte Fahrzeug plötzlich an zu rauchen. Die Feuerwehr Forchheim war zügig am Einsatzort, konnte jedoch schnell Entwarnung geben: Die Rauchentwicklung sei gestoppt, Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Der Pkw ist in Holland zugelassen, die Polizei konnte den Fahrer ermitteln.