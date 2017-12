Feuerwehreinsatz: Forchheimer schläft am Backofen ein

Aufmerksamer Nachbar verstädnigte Rettungsleitstelle - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Ein 62-Jähriger ist am Samstagabend in seiner Wohnung am Seltsamplatz dabei gewesen, das Abendessen im Backofen zuzubereiten – als ihn die Müdigkeit überkam und er einschlief. Durch die Rauchentwicklung des angebrannten Essens löste ein Brandmelder Alarm aus.

Laut Polizei rief ein aufmerksamer Nachbar die Rettungsleitstelle an und die Feuerwehr rückte an. Nachdem der 62-Jährige weder das Klopfen noch das Klingeln der Einsatzkräfte hörte, mussten sie die Wohnungstüre aufbrechen.

Der Schlafende wurde geweckt und der Backofen ausgestellt. Den Mann erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da er seiner Beaufsichtigungspflicht des Backofens nicht nachgekommen war.