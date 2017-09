Feuerwehrübung: Kirchehrenbach muss nachjustieren

KIRCHEHRENBACH - Es steht seit mehreren Jahren leer und diente jetzt als optimaler Trainingsort für eine Alarmübung: Das ehemalige Ferienheim von St. Michael (Fürth) in der Sportplatzstraße.

Ort des Übungs-Szenarios: das ehemalige Ferienheim von St. Michael. Foto: FFW Kirchehrenbach



Gemeinsam mit den Feuerwehren aus Weilersbach und Pretzfeld wurden die Kirchehrenbacher Einsatzkräfte zur Ernstfall-Übung gerufen. Das Szenario sah den Brand im Treppenhaus und in einem Teil des Obergeschosses vor. Vier Personen galten als eingeschlossen. Einsatzleiter Bernd Gebhard hatte 42 ehrenamtliche Kräfte zur Verfügung, die auf einer Gebäudeseite eine Leiter zur Personenrettung bildeten und das Gebäude mit mehreren Atemschutztrupps absuchten.

Das größte Problem stellte die Löschwasserversorgung dar. An dieser Stelle muss die Gemeinde unbedingt nachjustieren. „Deshalb ist es wichtig, dass in möglichst realistischen Szenarien Abläufe trainiert werden. Nur so kann es im Ernstfall auch funktionieren“, sagte Kommandant Sebastian Müller in der Nachbesprechung.

Eine knappe Stunde dauerte die Übung. Die Kirchehrenbacher bestreiten einen Großteil der Einsätze mit den Weilersbacher und Pretzfelder Einsatzkräften: „Deshalb sind gemeinsame Termine wie dieser außerordentlich wichtig.“ Die Übung war der Auftakt für jeweils eine unbekannte Alarmübung im Jahr in der Walberlagemeinde.