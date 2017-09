Finanzamt Forchheim: Der neue Chef ist Lustig

Online statt Papier: Digitalisierung spüren auch steuerpflichtige Bürger - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Holger Lustig ist der neue Leiter des Forchheimer Finanzamtes. Der 44-Jährige ist in der Oberpfalz geboren und bezeichnet sich selbst als Franke.

Holger Lustig © Foto: Finanzamt



Holger Lustig Foto: Foto: Finanzamt



"Schließlich wohne ich schon mein halbes Leben in Franken", sagt Lustig. In Bayreuth hat er Jura studiert und begann seine berufliche Laufbahn 1999 bei der Bayerischen Treuhandgesellschaft. 2002 wechselte er in die bayerische Steuerverwaltung. Beim Finanzamt Erlangen bereitete er sich auf die Aufgaben des höheren Dienstes vor.

Der Weg zu seiner neuen Dienststelle ist kurz, denn der 44-Jährige lebt im Landkreis Forchheim. Den meisten der 120 Mitarbeiter der Behörde ist er bekannt. 2009 führte ihn sein beruflicher Weg erstmals nach Forchheim, als Ständige Vertretung der Amtsleitung. Seit 2013 gehörte er in gleicher Funktion auch dem Finanzamt in Schwabach an.

In Forchheim folgt Lustig nun auf Regierungsdirektor Wolfgang Eder, der in den Ruhestand getreten ist. Seine Aufgaben als nachfolgender Regierungsdirektor, so die offizielle Stellenbezeichnung, beschreibt Lustig so: "Die Verwaltung zu organisieren, das Personal zu führen und in Einzelfällen auch über Steuerbescheide zu entscheiden. Die gesetzmäßige und gleichmäßige Anwendung des Steuerrechts ist die Kernaufgabe des Finanzamts."

Online statt Papier

Dazu gehöre auch die Digitalisierung, die Veränderungen für steuerpflichtige Bürger und Mitarbeiter in der Behörde mit sich bringe. Als Stichwort nennt Lustig "Elster" — die Online-Steuererklärung. Bereits heute nutzen rund 60 Prozent der Steuerpflichtigen die Möglichkeit der papierlosen Bearbeitung. Die Zeiten, in denen die Bürger ihre Unterlagen beim persönlichen Bearbeiter vorbeibringen, seien vorbei.

Wie viele andere Städte, stehe auch Forchheim im "Kampf um qualifizierte Nachwuchskräfte". Im September starteten 13 junge Menschen in die Ausbildung beim hiesigen Finanzamt. "Die Ausbildungszahlen sind so hoch wie nie zuvor", so Lustig. 101 Finanzämter mit Außenstellen gibt es in Bayern. Forchheim zähle zu den kleineren.

Mit einer Feierstunde in der Jahnhalle wird Lustig im November offiziell in sein neues Amt eingeführt.

Patrick Schroll Redakteur Nordbayerische Nachrichten Forchheim E-Mail