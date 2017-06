Fischerfest in Aufsess: Angelzielwerfen und mehr

Lehranstalt für Fischerei des Bezirks Oberfranken lädt ein - vor 1 Stunde

AUFSESS - Zum fünften Mal lädt die Lehranstalt für Fischerei des Bezirks Oberfranken alle Fischliebhaber und Interessierte zum Aufseßer Fischerfest ein. Am Sonntag, 18. Juni, sind wieder zahlreiche Attraktionen rund um den Fisch geboten.

Am Sonntag, 18. Juni geht das Fischereifest in Aufsess über die Bühne. © privat



Von 10 bis 16 Uhr können Besucher das Gelände der Lehranstalt besichtigen und haben die Möglichkeit, an den verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen.

Der Bezirk Oberfranken, die Teichgenossenschaft Oberfranken und der Bezirksfischereiverband Oberfranken bieten den Besuchern beim fünften Aufseßer Fischerfest viele Attraktionen und kulinarische Köstlichkeiten.

So gibt es wieder das beliebte Angelzielwerfen. Dabei geht es darum, die Angel so zu werfen, dass ein Gewicht möglichst zielgenau auf einer am Boden liegenden Zielscheibe landet. Am Safaribach können kleine Gäste mit Keschern und Becherlupen ausgestattet die Unterwasserwelt erkunden und viel Interessantes über heimische Fisch- und Krebsarten lernen. Außerdem gibt es wieder verschiedene Quiz-und Infostände, an denen man sein Wissen erweitern und sich austauschen kann.

Bei Führungen über das Betriebsgelände in Aufseß mit Bruthaus, Schulungsräumen und Museum erhalten die Besucher einen Einblick in die Arbeit in der Lehranstalt. An der Aquarienwand können die Gäste verschiedene Wassertiere beobachten.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Es werden allerlei Spezialitäten wie Fisch-Burger, Matjes-Saiblinge oder Räucherfisch aufgetischt.

Die Fachberatung für Fischerei, die Teichgenossenschaft Oberfranken und der Bezirksfischereiverband freuen sich über zahlreiche Besucher am Aufseßer Fischerfest. Der Eintritt für die Veranstaltung ist wie immer frei.