Der Jahrmarkt des Altstadtfests in Ebermannstadt ertrank förmlich im Regen. Die CSU, SPD, NLE und der "Verein Bürgerforum" trafen sich trotzdem zum Frühschoppen. Am Nachmittag ließ sich dann sogar die Sonne blicken.

2011 fand in der Forchheimer Altstadt das Licht-Projekt "Forchheim: Im Licht der Geschichte" statt. Historische Gebäude wurden völlig neu in Szene gesetzt. Zum Tag des Offenen Denkmals am 10. September will das Bauamt ähnliche Wege gehen.