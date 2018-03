"Fliegender Michel" Ehrenmitglied des SV Gößweinstein

Nach Rücktritt von Gerhard Steinhäußer übernimmt der 27-jährige Fußball-Spielleiter Dominik Lang den Vereinsvorsitz - vor 41 Minuten

GÖSSWEINSTEIN - Dominik Lang ist neuer Chef des Sportvereins (SV) Gößweinstein. Der 27-Jährige ist Maschinenbediener und fungierte bisher im Verein als Dritter Vorsitzender und Spielleiter der Fußballabteilung. Der langjährige Vorsitzende Gerhard Steinhäußer war aus beruflichen Gründen zur diesjährigen Mitgliederversammlung im eigenen Sportheim von seinem Amt zurückgetreten. Da dies außerplanmäßig geschah, war lediglich eine Neuwahl des Vorsitzenden nötig.

Bei der Jahresversammlung des SV Gößweinstein wurden vom scheidenden Vorsitzenden Gerhard Steinhäußer (5. v. li.) diverse Mitglieder geehrt. Michael „der fliegende Michel“ Wohlfahrt (Mitte) wurde sogar zum Ehrenmitglied ernannt. © Thomas Weichert



Bei der Jahresversammlung des SV Gößweinstein wurden vom scheidenden Vorsitzenden Gerhard Steinhäußer (5. v. li.) diverse Mitglieder geehrt. Michael „der fliegende Michel“ Wohlfahrt (Mitte) wurde sogar zum Ehrenmitglied ernannt. Foto: Thomas Weichert



Die Ehrungen für die langjährige Mitgliedschaft zahlreicher Mitglieder, von denen nur wenige erschienen waren, nahm Steinhäußer selbst vor. Eine besondere Ehre erfuhr dabei Michael Wohlfahrt, der offiziell seit 65 Jahren dem Verein die Treue hält und eigentlich schon 75 Jahre lang Mitglied ist. Die frühere Torwartlegende der legendären "Bärensteinelf", damals als "fliegender Michel" weithin bekannt, wurde zum neuen Ehrenmitglied ernannt.

Für 50-jährige Mitgliedschaft zeichnete der scheidende Vereinschef Erich Dütsch und Manfred Neuß aus. Barbara Endres und Stefan Richter wurden für 40 Jahre Vereinstreue geehrt, Steinhäuser selbst für 25 Jahre. Urkunden für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten außerdem Betty Gröschel, Swen Schumann und Sebastian Haas.

Gerhard Steinhäußer resümierte ein erfolgreiches Vereins- und Sportjahr, in dem etliche Veranstaltungen wie die Sportlerkerwa, das Johannisfeuer oder erstmals auch ein Oktoberfest ausgerichtet wurden.

Erfreuliche Jugendarbeit

Besonders erfreulich geriet aus Sicht der Vorstandschaft die Jugendarbeit in der Fußballabteilung, bei der aufgrund der Wiederaufnahme des Spielbetriebes einer F-Jugend und einer G-Jugend rund 30 neue Mitglieder dem Verein beigetreten sind.

SV-Hauptkassier Peter Dürr konnte einen zufriedenstellenden Kassenbericht vorlegen. Einnahmen und Ausgaben hielten sich in etwa die Waage und es wurde sogar ein geringer Jahresüberschuss erzielt. Den Berichten der Spartenleiter konnte man entnehmen, dass in den insgesamt sechs Abteilungen des Vereines auch der Breitensport nicht zu kurz kommt. Aushängeschild des größten Gößweinsteiner Vereins ist die erste Fußballmannschaft, die zur Zeit einen Spitzenplatz in der Kreisklasse einnimmt.

Spende von Aldi

Zur Mitgliederversammlung war auch Aldi-Regionalleiter Johannes Moosmeier mit der Gößweinsteiner Aldi-Marktleiterin Iris Schüpferling und ihrer Stellvertreterin Susan Behr gekommen, um für die Jugendarbeit des Vereins eine Spende in Höhe von 2395,56 Euro zu übergeben. Dieser Betrag kam bei der Ein-Jahres-Feier des Gößweinsteiner Aldi-Marktes herein, als Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG) selbst an der Kasse saß. Mit dem Geld will der SV einen neuen Jugendraum im Sportheim einrichten.

Zum Schluss der Versammlung bedankte sich Gerhard Steinhäußer bei den Vorstandsmitgliedern, den Sparten- und Spielleitern und den vielen Helfern, die ihn in seiner achtjährigen Amtszeit unterstützt haben.

THOMAS WEICHERT