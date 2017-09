Florian Neubauer mit Christophorus-Medaille geehrt

EFFELTRICH - Die Effeltricher Kirchweih im vergangenen Jahr wird Florian Neubauer wohl nie vergessen. Er rettete vier Menschen. Dafür wurde ihm nun die Christophorus-Medaille verliehen

Florian Neubauer (im blauen Hemd) wurde in Bayreuth ausgezeichnet. © Regierung Oberfranken



Große Ehre für den Effeltricher Florian Neubauer. Bei einem Festakt in Bayreuth erhielt er aus den Händen von Regierungspräsidentin Heidrun Piewernetz die vom Bayerichen Ministerpräsidenten verliehene Christophorus-Medaille und eine Öffentliche Belobigung.

Florian Neubauer begab sich im Juni vergangenen Jahres zusammen mit sieben Freunden in den bereits brennenden Gasthof "Zur Post" in Effeltrich, weckte die Gäste durch lautes Klopfen und Rufen und half ihnen, unverletzt ins Freie zu gelangen. "Trotz der starken Rauchentwicklung duchkämmten Sie gemeinsam mit Ihren Freunden die Räumlichkeiten und machten die vier schlafenden Bewohner durch lautes Schlagen, Klopfen und Rufen auf den Brand aufmerksam. Durch ihren beherzten Einsatz haben Sie vier Menschen das Leben gerettet", heißt es in der Laudatio.