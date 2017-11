Flucht über Forchheims Dächer: Täter gefasst

Diesmal entkam der Mann der Polizei nicht - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Am Samstag hatte der 36-Jährige noch für Aufsehen gesorgt, weil er sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd über die Dächer der Stadt geliefert hatte - und entkommen war. Diesmal hatte der Mann nicht so viel Glück.

Der Gesuchte fiel in der Nacht zum Dienstag in der Bamberger Straße mehreren Polizisten auf. Als er die Beamten bemerkte, wollte er sich erneut aus dem Staub machen. Diesmal gelang ihm das aber nur kurz: Nach einer Verfolgung durch den Stadtpark nahmen ihn die Beamten in einer naheliegenden Gaststätte fest. Dabei bedrohte er sie massiv.

Der Mann war am Samstag in Forchheim durch seine halsbrecherische Flucht über mehrere Hausdächer und Balkone aufgefallen. Seit Ende Oktober hatte die Polizei nach dem verurteilten Straftäter gesucht, der wegen Rauschmitteldelikten untergetaucht war. Nun wurden wegen der geäußerten Drohungen Ermittlungen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.