Football-Fieber mit den Phantoms in der Realschulhalle

U15-Nachwuchs aus Franken eifert in Forchheim iden NFL-Profis nach - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Einen Vorgeschmack auf das größte Einzelsportereignis der Welt, das Meisterschaftsfinale der amerikanischen Profis um den Super-Bowl in der Nacht zum Montag, gab es in der Forchheimer Realschulhalle. Da versuchte sich der U15-Nachwuchs der Bamberg Phantoms in der Vorrunde zur Bayerischen Meisterschaft im Flag-Football.

Beim Flag–Football-Turnier in der Forchheimer Realschulhalle liefen die gastgebenden Bamberg Phantoms (graue Trikots) dem Geschehen etwas hinterher. Gegen die Ansbach Grizzlies (blau) verpassten sie den Sieg immerhin nur knapp. © Foto: Willfried Pätzke



Um die lange, fast neunmonatige Saisonpause für Jugendmannschaften zu überbrücken, wurde eine Wettkampf-Runde unter dem Hallendach eingeführt. Gespielt wird, um Verletzungen auf dem harten Boden zu vermeiden und mehr spielerische Elemente zuzulassen, in der körperlosen Flag-Variante Fünf-gegen-Fünf ohne Helm. Gestoppt wird ein Konkurrent in Ballbesitz nicht mit einem Stoß zu Boden, sondern wenn die Flagge an seiner Hüfte ergriffen ist. Während den Flag-Teams im Sommer ein verkleinertes Fußballspielfeld mit 70 Yards Länge (regulär: 100) zur Verfügung steht, geht es im Winter enger zu.

Die Rothenburg Knights (in orange) waren ihren Gegnern, im Bild ein Angreifer der Würzburg Panthers, überlegen und stibitzten ihnen desöfteren die Flagge. © Roland Huber



Je nach Hallengröße werden die Verhältnisse übertragen. Wie üblich gilt es zehn Yards für eine angreifende Mannschaft vom Startpunkt in der eigenen Hälfte in maximal vier Versuchen zu überwinden. Bei einer Punktlandung steht man allerdings fast schon direkt an der Mittellinie und visiert mit den nächsten Spielzügen die Endzone an. Ist dies geschafft, entscheidet normalerweise ein Kick über einen Zusatzpunkt. In der Halle wiederum gibt es die Möglichkeit, aus zwei Distanzen wiederum in die Endzone einzudringen und einen beziehungsweise zwei Extrapunkte einzuheimsen.

Fest für Offensive

"Obwohl die Fläche in der Breite zusammengeschoben ist, entwickelt sich ein offensivlastiges Spiel mit Vorteilen für schnelle Leute. Jede Aktion kann zum Touchdown führen", sagt Sabine Schubert, die Vorsitzende der Bamberg Phantoms. Der spielmachende Quarterback, der nicht attackiert wird, muss den Ball innerhalb von sieben Sekunden in Richtung seiner vier Passempfänger loswerden. Da taktisch und technisch trotzdem die selben Elemente wie auf dem Feld außen zum Tragen kommen, bietet sich die Halle zum Einstudieren von Angriffsmustern, Laufwegen und Fangmethoden an. Verteidiger müssen sich in Eins-gegen-Eins-Situationen bewähren.

Im sechzehnköpfigen Bamberger U15-Aufgebot, das sich zum Teil aus Forchheim und dem Landkreis rekrutiert, mischt ein weibliches Duo mit. An ihm liegt es nicht, dass die Gastgeber in allen drei Partien als Verlierer vom Feld gehen und kaum Chancen besitzen, in der Rückrunde (25. Februar) an selber Stelle um den Einzug ins bayerische Finalturnier in Augsburg zu kämpfen.

Trübsal wollen die jungen Phantome aber nicht blasen, schließlich elektrisiert auch sie das bevorstehende Meisterschaftsendspiel der US-Profiliga. Spannung ist vor allem bei Familie Elgers in Forchheim garantiert. Der 15 Jahre alte Lucas, der im Sommer in die U19 aufrückt, schwärmt für Tom Brady und seine New England Patriots. Bruder Marcel schlüpft vom Anhänger der bereits ausgeschiedenen Seattle Seahawks ins Adler-Kostüm der Philadelphia Eagles.

Ergebnisse: Bamberg Phantoms - Ansbach Grizzlies 13:18

Würzburg Panthers - Franken Knights 0:29

Grizzlies - Panthers 6:24

Knights - Phantoms 41:6

Grizzlies - Knights 7:19

Phantoms - Panthers 12:26

JONAS BAIER