Footballer aus Forchheim schnupperten am Aufstieg

Bamberg Phantoms unterliegen Munich Cowboys im Landesliga-Halbfinale - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Mit einer knappen Niederlage im Playoff-Halbfinale gegen das Perspektivteam des Bundesligisten Munich Cowboys ging die Football-Saison der Bamberg Phantoms zu Ende. Für den Forchheimer Kapitän Sven Fuhrmann und seine jungen Kollegen bleibt nach dem verpassten Aufstieg mehr als nur die Staffel-Meisterschaft in der Landesliga Nord.

Lange wähnten sich die Bamberger (in schwarz) gegen die Cowboys im Vorwärtsgang. © Foto: Jürgen Zeitler



Die Nummer 52 im 35-köpfigen Team der Bamberg Phantoms trägt Sven Fuhrmann aus Forchheim. Er ist seit der Gründung des Vereins vor sieben Jahren dabei. Und Kapitän des aktuellen Jahrgangs. "Vor der Saison gab es einen größeren Umbruch. Wir haben uns verjüngt", sagt Fuhrmann. Die vergangenen Spielzeiten seit 2014 liefen nicht gut, 2016 stand der Abstieg aus der Bayernliga. In der Landesliga-Runde überraschten sie sich dann ein bisschen selbst, gewannen von Mai bis Juli acht Spiele in Folge.

Die Hausherren finden auch im Dickicht der Münchener Abwehrreihen den Weg in die Endzone und führen nach zehn Minuten mit 7:0. Fortan müssen die Bamberger allerdings ohne ihren angeschlagenen Defensiv-Strategen Fuhrmann auskommen. Ohne ihren humpelnden Anführer können die Bamberger den nächsten Münchener Angriff nicht aufhalten, bringen sich vor der Halbzeitpause aber wieder mit 13:7 in Front.

Im zweiten Durchgang gelingt den Cowboys schnell der Touchdown zum Ausgleich. Der us-amerikanische Quarterback aus den Reihen eines der ältesten Footballklubs des Landes spielt seine ganze Erfahrung aus. Die prompte Antwort zum 19:13 löst ausgelassenen Jubel aus und nährt den Traum vom Aufstieg, der beim 27:13 noch plastischer erscheint. An der Seitenlinie geben vier Trainer, ein Schotte und ein Trio mit Wurzeln in den USA, wohl die richtigen Anweisungen auf Englisch. "Es ist cool, dass ich hier meine Liebe zur Sportart weiter ausleben kann und der Football auch in Deutschland immer populärer wird", sagt Coach Brian Madison. Der 49-Jährige aus dem US-Bundesstaat Wisconsin ist seit 1996 in Forchheim heimisch geworden.

120 Sekunden vor dem Ende spitzt sich das Geschehen mit dem 27:27 auf einmal dramatisch zu. Die Phantoms jedoch verlieren den Ballbesitz und schließlich das Spiel 27:33. Nach der ersten Enttäuschung ist bei Sven Fuhrmann schnell die Zuversicht zurück: "Wir können stolz auf uns sein. Wir haben mit dem ersten Platz in der Landesliga Nord mehr erreicht als nach zwei Jahren voller Rückschläge zu erwarten war."

JANA PETERSEN